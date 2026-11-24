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La Coppa del Mondo di Combinata Nordica è pronta al via e a dicembre fa tappa in Val di Fiemme (TN)

Dall’11 al 13 gare e divertimento tra lo Stadio del Salto di Predazzo e lo Stadio del Fondo di Lago di Tesero

A Ruka (FIN) Chenetti punta su Iacopo Bortolas, Aaron Kostner, Domenico Mariotti e Manuel Senoner

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Al lavoro per la tappa trentina il comitato Nordic Ski Val di Fiemme, che affianca spettacolo in pista e fuori

L’attesa è ormai agli sgoccioli: tra poche ore la Combinata Nordica darà il via alla stagione di una Coppa del Mondo che dopo cinque anni tornerà a fare tappa anche in Italia, con la Val di Fiemme nuovamente protagonista. Dall’11 al 13 dicembre le Dolomiti trentine accoglieranno i migliori combinatisti del panorama mondiale per una tre giorni di gare, adrenalina e divertimento fra i teatri olimpici dello Stadio del Salto G. Dal Ben di Predazzo e lo Stadio del Fondo di Lago di Tesero.

Saranno Iacopo Bortolas, Aaron Kostner, Domenico Mariotti e Manuel Senoner, sotto la guida del responsabile tecnico Giuseppe Chenetti, a rappresentare i colori azzurri nell’esordio stagionale maschile, in programma dal 26 novembre a Ruka (FIN). Il quartetto sta ultimando la preparazione in terra finlandese dallo scorso fine settimana, concentrandosi sugli ultimi accorgimenti per affrontare al meglio una stagione mai così lunga prima d'ora, che tornerà anche negli Stati Uniti dopo oltre 25 anni. Come raccontato da “Sepp” Chenetti, si tratta di giorni importanti per farsi trovare pronti, consolidando il lavoro svolto nei mesi precedenti e affrontando con fiducia le sfide che attendono la squadra: “Devo dire che in queste settimane abbiamo lavorato bene – ha raccontato Chenetti. – Abbiamo effettuato dei test sul livello prestazionale dei nostri ragazzi e i risultati hanno confermato che sono tutti molto vicini, un aspetto sicuramente positivo. Ora ci presentiamo a Ruka con fiducia e con l’obiettivo di migliorare i risultati dell’anno scorso. È uno dei trampolini più complicati e impegnativi del circuito, spesso condizionato dal vento e con caratteristiche tecniche particolari. Ogni piccolo errore potrà costare caro. Sappiamo che ci aspetta una prova impegnativa, ma siamo fiduciosi e determinati nel fare un passo avanti. Dopo le prime due tappe in terra scandinava ci sarà poi l’appuntamento di casa in Val di Fiemme, per cui ovviamente vogliamo arrivare preparati, cercando di mettere in pista quanto di buono abbiamo costruito durante la preparazione”.

Lo spettacolo con la Coppa del Mondo nella vallata olimpica inizierà già da giovedì 10 dicembre con il PCR, mentre venerdì entrerà nel vivo con l’Individual Compact (dalle 9 i primi salti e dalle 14.45 i 5 km femminili e i 7,5 km maschili a Lago di Tesero). Sabato 12 sarà la volta dell’Individual Gundersen (dalle 8.30 e dalle 13), mentre il sipario calerà domenica 13 con la Mixed Team (salti dalle 9.15 e fondo dalle 12.30).

L'ingresso alle gare è gratuito, e ad accompagnare lo spettacolo tra i due stadi ci sarà una ricca proposta realizzata dal comitato Nordic Ski Val di Fiemme: partendo dal “Jump in the Breakfast” allo Stadio del Salto, passando per musica, animazione e iniziative che coinvolgeranno anche gli studenti delle scuole del territorio, fino all’accesso esclusivo alle Aree Hospitality Fiemme Lounge tramite il VIP Ticket.

La scorsa settimana le azzurre Daniela Dejori, Anna Senoner e Giada Delugan si sono invece allenate a Predazzo, dove hanno continuato la preparazione in vista dell’esordio della Coppa del Mondo femminile, atteso il primo fine settimana di dicembre a Trondheim.

Per la Val di Fiemme e il comitato organizzatore Nordic Ski la Coppa del Mondo di Combinata Nordica rappresenterà il primo di una serie di grandi appuntamenti. Da cerchiare in rosso sul calendario anche il 19 e 20 dicembre con la Continental Cup di salto con gli sci, per poi passare al 21° Tour de Ski dall’8 al 10 gennaio 2027 e, in collaborazione con l’US Cornacci, ai Campionati Italiani di sci di fondo, in programma il 16 e 17 gennaio.

Info: www.fiemmeworldcup.com

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