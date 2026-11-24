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La Guardia di Finanza di Foggia ha eseguito un decreto di perquisizione personale, locale e informatica emesso dalla Procura della Repubblica nei confronti di cinque soggetti indagati per associazione per delinquere finalizzata all'evasione dell'accisa sui prodotti energetici. Le indagini, condotte dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria, hanno coinvolto le località di Foggia, Cerignola, Ascoli Satriano, Orta Nova, Stornara e Trinitapoli.

Il sistema di frode

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, un deposito commerciale di prodotti petroliferi all'ingrosso, gestito da un soggetto insieme ad altri due sodali, era al centro di un articolato sistema di frode. Il gasolio agricolo, destinato per legge a imprese del settore primario con aliquota agevolata, veniva documentalmente ceduto a soggetti formalmente operanti in agricoltura ma privi di assegnazioni di carburante agevolato. In realtà, il prodotto finiva a acquirenti non autorizzati, tra cui gestori di impianti abusivi di distribuzione.

Le investigazioni, basate sull'esame incrociato dei documenti elettronici di accompagnamento (e-DAS), delle fatture elettroniche e della banca dati UMA Web delle Regioni Puglia e Basilicata, hanno permesso di quantificare in circa 4 milioni di litri il gasolio agricolo illecitamente ceduto, con un'evasione di accise stimata in 1,3 milioni di euro. In precedenza erano già stati sequestrati circa 38.500 litri di carburante di contrabbando.

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Le conseguenze legali

Complessivamente sono state deferite all'Autorità Giudiziaria 23 persone fisiche, di cui 20 destinatari non autorizzati del prodotto agevolato, e segnalata una persona giuridica per la responsabilità amministrativa degli enti prevista dal D.Lgs. 231/2001. L'operazione ha portato alla luce un circuito illecito di rilevanti dimensioni economiche che sfruttava il regime fiscale agevolato per alimentare un mercato parallelo di carburante sottratto alla tassazione ordinaria.

La Guardia di Finanza sottolinea come tali condotte non solo causino ingenti perdite per l'Erario, ma alterino anche la concorrenza e danneggino i consumatori. Il procedimento è nella fase delle indagini preliminari e gli indagati non sono considerati colpevoli fino a sentenza definitiva.

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