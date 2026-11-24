Tempo di lettura: ~1 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Un duro colpo al narcotraffico nello Jonio

Nelle campagne di Sava, in provincia di Taranto, le forze dell'ordine hanno scoperto un ingente quantitativo di stupefacente abilmente nascosto. L'operazione, condotta congiuntamente dalla Polizia di Stato e dalla Polizia Penitenziaria, ha portato al sequestro di 27,5 chilogrammi di cocaina, sottratti al mercato illegale e destinati probabilmente a rifornire le piazze di spaccio della zona.

Il ritrovamento grazie all'unità cinofila

Dopo accurate indagini informative, gli agenti hanno individuato un'area rurale incolta, priva di recinzioni, sospettata di essere un deposito temporaneo della droga. Le ricerche, condotte palmo a palmo con l'ausilio di un cane antidroga, hanno permesso di scovare tre borse in tela occultate tra la vegetazione e mimetizzate sotto pietre e pale di fico d'India. All'interno, 24 involucri di cellophane contenenti la sostanza stupefacente. Sul posto è intervenuta la Polizia Scientifica per i rilievi di rito.

Un'operazione congiunta di ampio respiro

Il sequestro odierno rientra in un più ampio dispositivo di controllo del territorio e di contrasto allo spaccio, che nelle ultime 48 ore ha portato al recupero di circa 35 chilogrammi di cocaina. Secondo le stime, la droga sequestrata avrebbe fruttato alle organizzazioni criminali un guadagno di circa 3 milioni di euro. L'azione sinergica tra le due Forze di Polizia si conferma fondamentale per arginare un fenomeno criminale in costante evoluzione.

Contenuto partner Method Tipster Gol attesi, medie realizzative e precedenti di ogni partita, letti con due modelli statistici a confronto. Prova gratis 7 giorni. Guarda le analisi → 18+ · contenuti statistici, non consulenza