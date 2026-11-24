Tempo di lettura: ~2 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

La Questura di Lecce ha accolto con una cerimonia ufficiale presso il Commissariato di Pubblica Sicurezza di Galatina lo svelamento di un'opera d'arte donata alla Polizia di Stato. Il dipinto, realizzato da Davide Tommasi e Antonella Loschi, misura 120 per 90 centimetri ed è stato concepito come strumento di sensibilizzazione sui temi della non violenza, del rispetto della dignità della persona e della convivenza civile.

Un messaggio affidato a un luogo istituzionale

Gli autori hanno scelto di destinare l'opera alla Questura di Lecce per affidare a uno spazio istituzionale un segno tangibile capace di richiamare l'importanza della prevenzione della violenza e della promozione di una cultura fondata sul rispetto reciproco, sulla solidarietà e sul dialogo. L'iniziativa si collega idealmente all'inaugurazione, avvenuta a marzo, dell'Aula per le Audizioni presso lo stesso Commissariato, pensata come spazio simbolico e operativo di prossimità con il territorio.

Istituzioni unite attorno ai valori dell'opera

Alla cerimonia hanno partecipato il Questore della provincia di Lecce Giampietro Lionetti, l'ex Procuratore Antonio De Donno e rappresentanti delle diverse forze di polizia e autorità locali. La loro presenza ha testimoniato la sinergia tra le istituzioni attorno ai principi evocati dal dipinto e la volontà di costruire insieme percorsi di prevenzione e di educazione civica.

Contenuto partner Method Tipster Gol attesi, medie realizzative e precedenti di ogni partita, letti con due modelli statistici a confronto. Prova gratis 7 giorni. Guarda le analisi → 18+ · contenuti statistici, non consulenza

Prevenzione e contrasto alla violenza di genere

Nel suo intervento il Questore ha ribadito il valore della prevenzione, che si concretizza anche attraverso la partecipazione di personale specializzato della Polizia di Stato agli incontri nelle scuole di ogni ordine e grado e nelle manifestazioni pubbliche. Ha inoltre sottolineato quanto sia importante denunciare e quanto lo strumento dell'ammonimento si riveli efficace nel ridurre le recidive da parte di uomini con comportamenti violenti.

L'attenzione si è concentrata in particolare sul contrasto alla violenza di genere, portato avanti sia con l'attività repressiva sia con la campagna permanente di divulgazione e sensibilizzazione QUESTO NON È AMORE. L'opera donata a Galatina diventa così un simbolo concreto di una cultura che unisce istituzioni, artisti e territorio nella difesa dei diritti e della dignità di ogni persona.