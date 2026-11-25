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Catanzaro - Un incidente stradale si è verificato nella zona di Santa Maria. Le cause e le eventuali conseguenze per le persone coinvolte non sono ancora note.

Incidente a Santa Maria, intervento dei soccorsi

Momenti di apprensione nel quartiere Santa Maria, a Catanzaro, dove un’auto è rimasta coinvolta in un violento impatto. Sul posto sono intervenuti un’ambulanza e la polizia.

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Al momento non sono disponibili informazioni sulla dinamica dell’incidente né sulle condizioni delle persone coinvolte. Gli accertamenti delle forze dell’ordine potranno chiarire come sia avvenuto lo scontro. (Seguono aggiornanti)

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