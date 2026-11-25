Catanzaro, violento impatto nel quartiere Santa Maria: sul posto ambulanza e polizia
Catanzaro - Un incidente stradale si è verificato nella zona di Santa Maria. Le cause e le eventuali conseguenze per le persone coinvolte non sono ancora note.
Incidente a Santa Maria, intervento dei soccorsi
Momenti di apprensione nel quartiere Santa Maria, a Catanzaro, dove un’auto è rimasta coinvolta in un violento impatto. Sul posto sono intervenuti un’ambulanza e la polizia.
Al momento non sono disponibili informazioni sulla dinamica dell’incidente né sulle condizioni delle persone coinvolte. Gli accertamenti delle forze dell’ordine potranno chiarire come sia avvenuto lo scontro. (Seguono aggiornanti)
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