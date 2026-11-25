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Perturbazione atlantica in transito sull’Italia con precipitazioni diffuse, neve sulle Alpi e raffiche fino a 90 chilometri orari. Nel fine settimana entreranno venti più freddi, mentre da domenica è atteso un graduale miglioramento

Maltempo sull’Italia tra mercoledì 25 e giovedì 26 novembre

Una nuova perturbazione atlantica attraversa l’Italia portando una fase di tempo instabile, con piogge diffuse, forti raffiche di vento e nevicate sui rilievi. Le condizioni più difficili sono previste tra mercoledì 25 e giovedì 26 novembre, quando il maltempo coinvolgerà progressivamente il Centro-Nord e le regioni meridionali.

Le temperature massime diminuiranno soprattutto nelle aree interessate dalle precipitazioni. Le minime potranno inizialmente aumentare per effetto dei venti meridionali, per poi calare in modo più evidente durante il fine settimana con l’arrivo di Grecale e Tramontana.

Previsioni meteo di mercoledì 25 novembre

La giornata di mercoledì sarà caratterizzata da un graduale peggioramento al Nord e al Centro. Le piogge diventeranno progressivamente più diffuse e potranno risultare localmente abbondanti.

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Sulle Alpi sono previste nevicate generalmente oltre gli 800-900 metri, ma sul Piemonte la quota neve potrà scendere temporaneamente fino a circa 600 metri, soprattutto nelle ore del mattino.

Tra la serata e la notte il maltempo raggiungerà anche parte del Sud. La Campania sarà tra le regioni maggiormente esposte, con piogge a tratti battenti. In contemporanea si intensificheranno i venti di Scirocco e Libeccio.

Previsioni meteo di giovedì 26 novembre

Giovedì la perturbazione continuerà a interessare molte regioni italiane. Il tempo resterà instabile e in alcuni momenti perturbato, con precipitazioni più frequenti sulla Lombardia, sul Nord-Est, lungo le regioni tirreniche e al Sud.

Sul Triveneto montuoso le nevicate sono attese oltre i 900-1.000 metri, mentre sull’Appennino centrale potranno verificarsi deboli nevicate o spruzzate di neve generalmente sopra i 1.500 metri.

Lungo le regioni tirreniche si alterneranno piogge, pause asciutte e temporanee schiarite. Le precipitazioni saranno più diffuse al Sud, mentre i venti continueranno a soffiare prevalentemente dai quadranti occidentali.

Meteo al Nord

Al Nord la perturbazione porterà condizioni instabili soprattutto sui settori alpini e prealpini, sulla Lombardia e sul Triveneto. Le precipitazioni potranno interessare anche le medio-alte pianure.

La neve sulle Alpi cadrà mediamente oltre i 900-1.100 metri. Sulle regioni nord-occidentali potranno aprirsi schiarite più ampie con il passare delle ore.

I venti di Libeccio contribuiranno a rendere i mari generalmente molto mossi. Le temperature massime saranno comprese indicativamente tra i 6 gradi di Trento e Bolzano e i 9-13 gradi delle città di pianura.

Meteo al Centro e in Sardegna

Al Centro il tempo sarà maggiormente compromesso su Toscana, Umbria e Lazio, dove sono previste piogge intermittenti e locali rovesci. Non mancheranno brevi pause asciutte o schiarite.

Sui settori adriatici centrali le precipitazioni saranno meno frequenti e si potranno osservare aperture più ampie. Sull’Appennino sono possibili nevicate oltre i 1.500 metri.

I venti di Libeccio manterranno i mari molto mossi. Le temperature massime saranno comprese tra gli 11 gradi dell’Aquila e valori vicini ai 19 gradi a Pescara.

Meteo al Sud e in Sicilia

Il fronte perturbato raggiungerà anche le regioni meridionali, portando piogge diffuse e locali temporali. Le precipitazioni più consistenti sono attese sulla Campania e lungo il versante tirrenico della Calabria.

Fenomeni più moderati interesseranno i settori ionici, mentre le piogge potranno risultare meno frequenti sulla Puglia settentrionale e sulla Sicilia sudorientale.

I mari saranno mossi o molto mossi, con lo Ionio localmente agitato. Le temperature massime oscilleranno tra i 12 gradi di Potenza e i 18-20 gradi delle località più miti.

Per seguire lo spostamento delle precipitazioni e controllare le condizioni previste nella propria zona si consiglia di consultare il Meteo Radar di InfoOggi.it.

Burrasca di Scirocco e Libeccio con raffiche fino a 90 chilometri orari

Il transito di un minimo depressionario dal Mar Ligure verso il Centro-Sud provocherà una marcata rotazione dei venti e un deciso aumento del moto ondoso.

Mercoledì 25 novembre si rafforzeranno Scirocco e Libeccio, con raffiche generalmente comprese tra 60 e 80 chilometri orari. Sulla Sardegna, lungo le regioni tirreniche e sui crinali appenninici saranno possibili punte di 80-90 chilometri orari.

Sull’Adriatico lo Scirocco potrà raggiungere i 50-60 chilometri orari, mentre sulla Liguria soffierà la Tramontana con raffiche della stessa intensità.

Giovedì 26 novembre i venti ruoteranno progressivamente da Maestrale e Ponente. Raffiche tra 60 e 80 chilometri orari potranno interessare Sardegna, bacini occidentali, regioni tirreniche e Sud. Sull’alto e medio Adriatico entreranno Bora e Grecale, con rinforzi fino a 50-60 chilometri orari.

Onde fino a 4,5 metri sui bacini occidentali

Il moto ondoso aumenterà sensibilmente. Mercoledì sono previste onde significative alte fino a 3,5-4,5 metri al largo del Mar Ligure, del Mare di Sardegna e del Tirreno centro-settentrionale.

Giovedì le condizioni più difficili interesseranno il Mare e il Canale di Sardegna e il Tirreno meridionale. Sugli altri bacini occidentali e meridionali le onde potranno raggiungere i 2,5-3,5 metri, mentre l’Adriatico sarà molto mosso o localmente agitato con onde tra 2 e 3 metri.

Piogge abbondanti e nevicate sulle Alpi

Mercoledì gli accumuli di pioggia potranno raggiungere i 30-50 millimetri in 24 ore, con picchi locali di 70-90 millimetri al Nord e lungo il versante tirrenico fino alla Campania.

Sulle Alpi sono attese nevicate abbondanti, con accumuli di 30-50 centimetri e punte fino a 60-80 centimetri oltre i 1.800-2.000 metri.

Giovedì rovesci e temporali potranno scaricare 20-40 millimetri di pioggia, con picchi di 50-60 millimetri al Centro-Sud. Le nevicate proseguiranno sulle Alpi oltre i 700-1.000 metri, mentre l’ingresso di aria più fredda riporterà la neve sull’Appennino settentrionale e centrale sopra i 1.300-1.500 metri.

Allerta meteo arancione in Emilia-Romagna e Lazio

Per mercoledì 25 novembre è stata valutata allerta arancione per rischio idrogeologico sulla Montagna emiliana centrale, in Emilia-Romagna, e sul Bacino del Liri, nel Lazio.

L’allerta gialla interessa settori di Emilia-Romagna, Toscana, Abruzzo e Lazio, oltre all’intero territorio di Umbria, Campania e Molise. I livelli di criticità riguardano, a seconda delle zone, il rischio idraulico, idrogeologico e quello legato ai temporali.

Particolare attenzione è richiesta nelle aree esposte a:

allagamenti e innalzamento dei corsi d’acqua;

frane e smottamenti;

caduta di rami, alberi o strutture leggere;

mareggiate lungo le coste esposte;

difficoltà alla circolazione nelle zone interessate da piogge intense o neve.

Prima di mettersi in viaggio è opportuno controllare gli aggiornamenti locali, le eventuali ordinanze e i bollettini relativi al proprio territorio.

Tendenza meteo per venerdì e il fine settimana

Venerdì il tempo resterà spiccatamente instabile, con un’alternanza di rovesci e schiarite. Le precipitazioni saranno irregolari, ma potranno risultare più frequenti al Centro e sulla Liguria orientale. Maggiori aperture sono previste al Nord-Ovest, sul versante adriatico centrale e sulle Isole Maggiori.

Sabato l’ingresso del Grecale favorirà ancora condizioni instabili sul medio Adriatico e al Sud. Il tempo sarà invece più soleggiato al Nord e lungo le regioni tirreniche.

Domenica saranno possibili le ultime piogge sulle regioni meridionali, mentre sul resto dell’Italia il ritorno dell’alta pressione dovrebbe favorire condizioni più stabili e ampie schiarite. Le temperature minime diminuiranno sensibilmente durante il weekend.

Meteo Italia in aggiornamento con il Radar di InfoOggi

La situazione resterà dinamica almeno fino al fine settimana. Intensità e posizione di piogge, temporali, neve e raffiche di vento potranno cambiare rapidamente, soprattutto nelle aree maggiormente esposte alla perturbazione.

Per controllare l’evoluzione delle precipitazioni in tempo reale e verificare le condizioni previste nella propria località si consiglia di seguire il Meteo Radar di InfoOggi.it.

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