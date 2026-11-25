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La vicenda della morte di Gianni De Gennaro, ex capo della polizia, ha scosso l'opinione pubblica. Nelle lettere scritte prima di togliersi la vita, De Gennaro ha espresso parole di fuoco contro il procuratore di Caltanissetta Salvatore De Luca, che aveva richiesto il suo arresto per depistaggio nell'ambito dell'inchiesta sulla strage di via D'Amelio. In una delle missive, l'ex numero uno della polizia afferma: 'Tu sei arrivato dove neanche la mafia era riuscita ad arrivare. Sono un uomo dello Stato, tutto quello che ho fatto, l'ho fatto per le istituzioni'. Parole che delineano un profondo senso di tradimento e amarezza.

La richiesta di arresto e l'accusa di depistaggio

Il procuratore De Luca aveva avanzato una richiesta di arresto nei confronti di De Gennaro per il reato di depistaggio, ipotizzando che l'ex capo della polizia avesse ostacolato le indagini sulla strage di via D'Amelio, in cui perse la vita il giudice Paolo Borsellino. Questa accusa ha rappresentato un duro colpo per De Gennaro, che ha sempre rivendicato la propria integrità e il proprio operato al servizio dello Stato. La vicenda giudiziaria si intreccia con uno dei capitoli più dolorosi della storia italiana, quello delle stragi mafiose e dei presunti depistaggi.

Le reazioni e il contesto

La morte di De Gennaro ha suscitato reazioni contrastanti. Da un lato, chi lo considera un eroe e un servitore delle istituzioni; dall'altro, chi ritiene che le indagini debbano fare il loro corso. Il caso solleva interrogativi sulla giustizia e sul trattamento riservato a chi ha ricoperto ruoli di vertice nelle forze dell'ordine. La strage di via D'Amelio resta uno dei misteri irrisolti della Repubblica, e le accuse di depistaggio continuano ad alimentare polemiche e dibattiti.

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In questo contesto, le lettere di De Gennaro assumono un valore simbolico, rappresentando la voce di un uomo che si è sentito ingiustamente accusato e che ha voluto difendere fino all'ultimo la propria onorabilità. La magistratura è chiamata a fare chiarezza su una vicenda che tocca corde profonde della coscienza collettiva.