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Nel pomeriggio di ieri, intorno alle 16, i Carabinieri della Stazione di Sant'Antioco (Sud Sardegna), con il supporto dei colleghi del Radiomobile della Compagnia di Carbonia, hanno tratto in arresto un uomo di 36 anni, disoccupato, residente in paese e già noto alle Forze dell'Ordine. L'accusa è di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L'operazione rientra in un mirato servizio di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e alla repressione dello spaccio di droga. Durante una perquisizione personale e domiciliare presso l'abitazione di fatto dell'uomo, i militari hanno rinvenuto e sequestrato circa 20 grammi di cocaina, un bilancino di precisione, materiale vario per il taglio e il confezionamento delle dosi e 320 euro in banconote di vario taglio, ritenuti provento dell'attività illecita.

L'uomo è stato arrestato e questa mattina verrà giudicato con rito direttissimo presso il Tribunale di Cagliari. L'operazione conferma l'attenzione delle forze dell'ordine nel contrasto allo spaccio di stupefacenti, soprattutto nelle aree interne e costiere della Sardegna.

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