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Il mondo del giornalismo sportivo e dell'automobilismo italiano piange la scomparsa di Luca Bartolini, venuto a mancare nella tarda serata di martedì 24 novembre all'età di 70 anni. Ricoverato da tempo in una casa di cura a Firenze, Bartolini ha affrontato con coraggio e determinazione una lunga battaglia contro diversi problemi di salute.

Una carriera al servizio dell'informazione sportiva

Fiorentino di nascita, Bartolini è stato una figura di riferimento nel panorama dell'automobilismo sportivo nazionale e internazionale. La sua carriera è iniziata negli anni '80, accompagnando l'evoluzione delle quattro ruote per decenni. Ha ricoperto ruoli di vertice in Aci Sport, dove è stato direttore della comunicazione fino allo scorso febbraio. La sua professionalità e competenza lo hanno reso un punto di riferimento per colleghi e appassionati.

Un mentore per le nuove generazioni

Oltre al suo lavoro sul campo, Bartolini si è distinto per la capacità di avviare e formare intere generazioni di specialisti della comunicazione. La sua missione era trasmettere lo spirito di servizio verso i colleghi, condividendo esperienze e creando opportunità. Il suo modo di fare gioviale, unito a una rigorosa deontologia professionale e a una morale straordinaria, lo hanno reso una figura amata e rispettata.

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Lealtà, chiarezza e passione contagiosa

Lealtà e chiarezza erano le sue prerogative, insieme a un entusiasmo contagioso e a un'innata passione per gli sport dei motori. Bartolini ha saputo coniugare la precisione del giornalista con l'umanità del mentore, lasciando un segno indelebile nel settore. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per il giornalismo e per l'automobilismo sportivo, che oggi perdono una colonna portante.