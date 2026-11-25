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La Roma di Gian Piero Gasperini si prepara a una delle notti più importanti della sua stagione: alle 21 allo stadio Parco dei Principi affronterà il Psg campione d'Europa in carica nella quarta giornata della fase a gironi di Champions League. Una sfida che ai giallorossi serve come il pane per tenere vivo il sogno di superare il turno senza passare dai playoff.

Un cammino europeo finora positivo

I capitolini sono ancora imbattuti in questa competizione: dopo il successo contro lo Slovan Bratislava e il pareggio con il Fenerbahce, la Roma ha conquistato 4 punti e si trova in piena corsa per il passaggio del turno. Affrontare i francesi, però, rappresenta il terzo ostacolo di lusso dopo Real Madrid e Manchester United, e uscire indenni da Parigi sarebbe un segnale di grande maturità per la squadra.

L'avversario: un Psg quasi perfetto

I parigini, guidati dall'ex romanista Luis Enrique, sono primi in classifica a punteggio pieno con 4 vittorie in altrettante gare, 20 gol fatti e solamente 5 subiti, nonostante abbiano già incrociato il Manchester City e il Barcellona. Numeri impressionanti che testimoniano la solidità e la qualità della rosa a disposizione del tecnico spagnolo.

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Le parole di Gasperini

Alla vigilia della partita, il tecnico giallorosso ha commentato la sfida con grande rispetto ma anche con la giusta ambizione: "Affrontare il Psg è una misura di quello che stiamo facendo. Ci siamo conquistati sul campo la possibilità di giocare queste partite, quello a cui pensiamo è fare una prestazione di livello. Per noi è sicuramente un momento molto bello poter giocare questa gara contro i più forti". Un Gasperini che conosce bene i parigini, avendoli affrontati nel 2020 quando sedeva sulla panchina dell'Atalanta, in una sfida rimasta indigesta per il finale: "Questa è un altro tipo di gara, il PSG è molto più squadra. E questa è una Roma che si approccia a questa competizione dopo diversi anni e per noi è un po' diverso. Noi dobbiamo pensare a fare quel tipo di prestazione che ti aiuta a crescere anche in questa competizione".

Luis Enrique, un avversario di grande spessore

Gasperini ha poi elogiato il collega spagnolo: "Quello che ha fatto Luis Enrique è straordinario perché ho visto anche tante squadre magari vincere, ma non lasciare un segno. Quello che lui ha fatto nella sua carriera, soprattutto al Barcellona ma anche qui al PSG, è straordinario. Questo PSG è una squadra e credo che questo sia il complimento migliore che si possa fare: lui è riuscito a portare questa mentalità in un ambiente che magari prima era fatto solamente di grandi giocatori".

Le assenze e il fattore Dybala

Per la sfida di Parigi, Gasperini dovrà fare a meno di Devyne Rensch, fermato da una lesione di grado intermedio dell'adduttore. L'attenzione sarà invece tutta su Paulo Dybala, pronto a guidare i suoi e a giurare amore alla Roma: l'argentino ha recentemente dichiarato di sperare "di chiudere la carriera" nella Capitale e chissà che non possa regalarsi un'altra gioia sotto la Torre Eiffel.

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