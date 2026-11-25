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Venerdì 18 e sabato 19 dicembre la Coppa del Mondo di Telemark torna a Pinzolo (TN)

L’Italia sogna un successo storico con Mahlknecht e con un Bormolini al rientro da un infortunio

La pista Cioca del Doss del Sabion torna protagonista dello sci a tallone libero con due gare Sprint

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Lo Sci Club ACVR guidato da Wilma Gatta al lavoro per due giorni di show anche post gare

A dicembre la Coppa del Mondo di Telemark torna in Italia! Venerdì 18 e sabato 19 dicembre le Dolomiti di Brenta accoglieranno nuovamente il massimo circuito dello “sci a tallone libero” a Pinzolo (TN), sulla pista Cioca del Doss del Sabion, per due grandi giornate di gare e spettacolo che vedranno protagonisti i migliori atleti del panorama internazionale.

La stagione è ormai ai blocchi di partenza, pronta a scattare nel fine settimana da Hintertux, in Austria, con gli azzurri alla ricerca del primo storico successo. Oltre all’altoatesino Raphael Mahlknecht, tra gli italiani attesi al cancelletto di partenza della tappa trentina ci sarà anche il livignasco Giacomo Bormolini, pronto a tornare protagonista in Coppa dopo una stagione difficile, condizionata da un infortunio e da un periodo lontano dalle competizioni: “È stata una stagione molto complicata per me. Innanzitutto per un infortunio alla caviglia, che mi ha tenuto lontano dalle competizioni e mi ha molto rammaricato. Ma è stato difficile anche vedere tutti gli atleti, tra cui molti amici, gareggiare alle Olimpiadi di casa sul palcoscenico più importante per un atleta e non poter partecipare, anche solo perché il mio sport non è presente”.

Questa nuova stagione si prospetta dunque come un nuovo punto di partenza. Ad attendere gli azzurri Bormolini e Mahlknecht all’appuntamento di Pinzolo saranno due giornate Sprint, format spettacolare in cui tecnica e potenza devono trovare il giusto equilibrio. “La Sprint è un format che mi piace – continua Bormolini. – Mette in relazione potenza fisica e tecnica sciistica. La discesa dura poco più di un minuto e in un tempo così breve è fondamentale commettere il minor numero di errori. Credo che i passaggi più insidiosi siano il salto e l’uscita dalla parabolica: basta commettere la minima sbavatura in uno di questi punti per compromettere l’intera manche. L’obiettivo è riuscire a fare del mio meglio e giocarmi una buona posizione nel mio ritorno tra i grandi”, conclude il classe 2003.

L’appuntamento va dunque a venerdì 18 dicembre: la prima manche scatterà alle ore 10 e la seconda alle 12. Nel pomeriggio, a partire dalle 17.30 in Piazza Carera, da non perdere la sfilata degli atleti, che anticiperà la cerimonia di apertura e le premiazioni accompagnate da musica dal vivo. Sabato 19 si tornerà a gareggiare alle 10 e alle 12, con le premiazioni in programma a pochi metri dal traguardo. Dopodiché la festa si sposterà al Paladolomiti, per una serata organizzata in collaborazione con Freeheeler Italia e Pro loco Pinzolo e che riunirà atleti e appassionati tra musica, divertimento e buon cibo, per festeggiare insieme la conclusione della due giorni. Assistere alle gare è gratuito, con il parterre che potrà essere raggiunto comodamente a piedi o con gli sci, a pochi metri dall’arrivo della cabinovia Tulot. La tappa è organizzata da ACVR (Agonistica Campiglio Val Rendena) guidata dalla presidente Wilma Gatta, con il supporto di Funivie Pinzolo e la collaborazione delle realtà istituzionali e turistiche del territorio. Con la neve che imbianca le Dolomiti di Brenta, Pinzolo si prepara ad accogliere atleti, appassionati e curiosi per un weekend speciale all’insegna del Telemark.

Info: www.campigliodolomiti.it

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