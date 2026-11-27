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Il progetto CALMES punta a migliorare la mobilità urbana e ridurre l’inquinamento. Segnaletica preventiva e percorsi alternativi sono fondamentali per tutelare gli autotrasportatori

CATANZARO, 27 NOVEMBRE 2026 – Telecamere installate e pannello luminoso già acceso lungo la Strada Statale 106 Jonica, in prossimità dell’uscita del Parco Commerciale Le Fontane, in direzione Catanzaro quartiere Lido. Il dispositivo riporta in caratteri verdi la scritta «ZTL NON ATTIVA».

Le immagini documentano la presenza delle apparecchiature destinate al controllo elettronico della circolazione, riconducibili al progetto di riorganizzazione della logistica urbana promosso dall’Amministrazione comunale.

Un intervento che pone una questione di interesse pubblico: quali veicoli saranno soggetti alle restrizioni e come verranno informati i conducenti prima di raggiungere il varco?

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Catanzaro, cinque ZTL Merci previste dal progetto CALMES

L’Amministrazione comunale sta portando avanti il progetto CALMES – Catanzaro Logistica Merci Sostenibile, finanziato dalla Regione Calabria nell’ambito del bando City Logistics, con l’obiettivo di riorganizzare la distribuzione urbana delle merci, ridurre il traffico e contenere l’inquinamento atmosferico.

Secondo quanto comunicato dal Comune di Catanzaro, le nuove aree prevedono il controllo degli accessi esclusivamente per gli autocarri adibiti alle operazioni di carico e scarico.

L’installazione delle telecamere interessa cinque zone:

ZTL Corso Mazzini

ZTL De Grazia

ZTL Cocole – Filanda

ZTL Vallotta

ZTL Quartiere Lido

Sia nel centro storico sia nel quartiere marinaro sono già in vigore, secondo l’Amministrazione, limitazioni al transito degli autocarri di maggiore portata. Il nuovo sistema permetterà di rendere più puntuali i controlli, contrastando intralci e situazioni di pericolo per la circolazione.

Il progetto prevede inoltre la fornitura di veicoli commerciali elettrici a supporto dell’Amministrazione comunale per la distribuzione delle merci attraverso il sistema del last mile delivery, ovvero il trasporto dell’ultimo miglio all’interno delle ZTL.

ZTL sulla SS106 all’uscita delle Fontane quali veicoli potranno transitare

Particolare attenzione merita il dispositivo collocato lungo la Statale 106 Jonica, arteria utilizzata quotidianamente da pendolari, corrieri, operatori commerciali e autotrasportatori.

Nelle fotografie raccolte non risulta ancora visibile, in corrispondenza del varco, una specifica segnaletica verticale che illustri le condizioni di accesso.

Il comunicato comunale fa riferimento agli autocarri di maggiore portata, senza precisare le soglie di massa interessate dalle restrizioni.

Un artigiano alla guida di un camioncino da 3,5 tonnellate, un corriere con un furgone o un conducente di un mezzo pesante devono poter conoscere anticipatamente le regole applicabili al proprio veicolo.

Prima dell’attivazione del sistema sarà quindi importante chiarire:

Categorie di veicoli soggette al divieto.

Limiti di massa complessiva e dimensioni dei mezzi.

Fasce orarie delle restrizioni.

Autorizzazioni e deroghe.

Percorsi alternativi consentiti.

Data di attivazione dei controlli elettronici.

Eventuale periodo di sperimentazione senza sanzioni.

La disponibilità di queste informazioni permetterebbe agli operatori economici di programmare gli spostamenti ed evitare violazioni involontarie.

ZTL e segnaletica stradale cosa prevedono le disposizioni ministeriali

Le Linee guida sulla regolamentazione della circolazione stradale e segnaletica nelle zone a traffico limitato, emanate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con protocollo n. 5050 del 28 giugno 2019, individuano criteri per garantire una segnaletica chiara, inequivocabile e facilmente riconoscibile.

In particolare, il paragrafo 2.3 riguarda le ZTL con divieti rivolti soltanto ad alcune categorie di veicoli, prevedendo limitazioni basate sulla massa, sulle dimensioni, sulla tipologia dei mezzi, sulle merci trasportate o sulle classi ambientali.

Sotto il simbolo della zona a traffico limitato deve essere riportato il pannello relativo alla categoria interessata.

Le Tavole 11a e 11b, alle pagine 32 e 33 del documento ministeriale, illustrano la configurazione dei varchi destinati al controllo di specifiche categorie di veicoli.

Il pannello luminoso non sostituisce la segnaletica verticale

I paragrafi 2.2 e 4.2 delle linee guida ministeriali attribuiscono al pannello a messaggio variabile una funzione complementare rispetto alla segnaletica verticale prescrittiva.

Le diciture previste sono:

ZTL ATTIVA – ZTL CLOSED, preferibilmente in rosso, quando il divieto è vigente.

ZTL NON ATTIVA – ZTL OPENED, preferibilmente in verde, quando il divieto non è vigente.

Il dispositivo fotografato nei pressi delle Fontane riporta una delle diciture contemplate dal Ministero. Tuttavia, il messaggio luminoso non sostituisce i cartelli necessari a identificare i veicoli soggetti alle limitazioni.

La presenza delle apparecchiature non dimostra, inoltre, che siano già operative le procedure di rilevazione e contestazione delle infrazioni.

Segnaletica di preavviso e percorsi alternativi prima del varco

Particolarmente significativo è quanto riportato nel capitolo 2 delle linee guida ministeriali:

Devono essere adeguatamente previsti e correttamente segnalati i percorsi consentiti alle diverse tipologie di utenti e/o veicoli non autorizzati al transito nella ZTL, prevedendo che ci sia almeno una via di fuga.

Un principio che assume particolare rilevanza lungo la SS106, considerati il volume del traffico e la presenza di numerose attività commerciali.

L’autotrasportatore deve essere messo nelle condizioni di conoscere il divieto prima di raggiungere la telecamera, potendo scegliere un itinerario alternativo senza effettuare inversioni pericolose o manovre improvvise.

Le Tavole 4a, 4b e 4c del documento ministeriale riportano esempi di segnaletica di preavviso per le ZTL destinate a specifiche categorie di veicoli.

Statale 106 e competenze degli enti gestori della strada

La collocazione del dispositivo lungo una strada statale apre anche una riflessione sul coordinamento tra gli enti competenti.

Le indicazioni ministeriali precisano che le restrizioni non devono produrre effetti negativi sulla viabilità di altri enti proprietari o gestori delle strade, né determinare deviazioni ingiustificate dei flussi di attraversamento.

Qualora siano interessate strade di competenza di altri enti, anche indirettamente, le linee guida prevedono la preventiva acquisizione dei relativi nulla osta.

Sarebbe pertanto utile conoscere l’ordinanza che disciplina il varco della SS106, la competenza sul tratto interessato, gli eventuali nulla osta acquisiti e lo studio dei flussi veicolari.

Telecamere ZTL e tutela della privacy

Un ulteriore elemento riguarda il trattamento dei dati personali eventualmente acquisiti attraverso le apparecchiature elettroniche.

La segnaletica stradale e l’informativa sulla privacy rispondono a finalità differenti.

Qualora le telecamere acquisiscano targhe o altri dati personali, anche durante eventuali attività di sperimentazione, dovranno essere rispettati gli obblighi di trasparenza e informazione previsti dalla normativa applicabile.

La sola presenza dei dispositivi non permette di stabilire se siano già in corso attività di acquisizione, registrazione o conservazione delle immagini.

Le telecamere devono essere un deterrente e non una trappola

L’introduzione delle ZTL Merci a Catanzaro rappresenta un’opportunità per migliorare la mobilità urbana, purché accompagnata da un’adeguata informazione rivolta alle imprese, alle associazioni di categoria e agli operatori del trasporto.

Sarebbe auspicabile una campagna di comunicazione istituzionale, eventualmente accompagnata da un periodo di pre-esercizio senza sanzioni, per consentire agli utenti di familiarizzare con le nuove disposizioni.

La finalità del controllo elettronico deve essere quella di dissuadere dai comportamenti non consentiti, non di sorprendere il conducente quando ormai ha oltrepassato il varco.

L’efficacia di una ZTL non si misura dal numero delle multe elevate, ma dalla capacità di prevenire le infrazioni, garantire la sicurezza stradale e migliorare concretamente la circolazione.

Nota redazionale non destinata alla pubblicazione: ho eliminato le ripetizioni, accorpato gli argomenti comuni e mantenuto tutti i riferimenti ministeriali presenti nel testo fornito, senza attribuire al Comune irregolarità non ancora accertate. L’ordinanza specifica e la data di attivazione restano da verificare.

Linee_Guida_ZTL_5050_28_giugno_2019.pdf

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