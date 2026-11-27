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Nella quarta giornata della fase campionato di Conference League, l'Atalanta ha ottenuto una vittoria sofferta ma importante sul campo del Borac Banja Luka con il punteggio di 3-2. La squadra di Sarri, priva di diversi titolari, ha dovuto lottare fino alla fine per avere la meglio su un avversario ostico e ben organizzato.

Un avversario da non sottovalutare

Alla vigilia, il tecnico Maurizio Sarri aveva messo in guardia i suoi: «Il Borac ha un paio di giovani interessanti, è molto tecnico, ha un buon palleggio e giocatori offensivi di livello. Senza umiltà e con l'1% di presunzione, prendiamo una lezione». Parole che si sono rivelate profetiche, perché i padroni di casa hanno giocato a viso aperto, mettendo in difficoltà la retroguardia bergamasca.

La partita

L'Atalanta si è presentata con un 4-4-2, con Sportiello tra i pali al posto dell'infortunato Carnesecchi e con diverse assenze pesanti. Nonostante ciò, i nerazzurri sono passati in vantaggio con Lookman al 12', ma il Borac ha reagito e ha pareggiato al 28' con un bel gol di Vuković. Nella ripresa, i bosniaci sono passati in vantaggio al 58' con Kovačević, ma la Dea non si è arresa e ha trovato il pareggio al 72' con Zaniolo, per poi completare la rimonta all'85' ancora con Lookman, autore di una doppietta.

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Le parole di Sarri

«L'affidabilità e la continuità si misurano anche con l'orgoglio e l'atteggiamento. La superficialità non ci deve intaccare», aveva sottolineato Sarri alla vigilia. E la sua squadra ha risposto sul campo con carattere, rimontando uno svantaggio esterno. Il tecnico ha anche elogiato i tifosi: «I tifosi ci sosterranno, sono venuti qui in cinquecento. Un grazie a loro».

Un successo che pesa

Con questa vittoria, l'Atalanta sale a 7 punti nel girone di Conference League, dopo la sconfitta con l'Ajax e il pareggio con il Kairat Almaty. Un risultato che tiene aperta la corsa per la qualificazione diretta agli ottavi, obiettivo dichiarato dal tecnico: «La qualificazione diretta agli ottavi è un obiettivo, ma non mi pare che le ultime vincitrici della manifestazione non siano passate dai playoff». Insomma, la strada è ancora lunga, ma la Dea c'è.

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