Tempo di lettura: ~2 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Un falso motore di ricerca per il noleggio auto è stato scoperto dalla Polizia di Stato di Catania, che ha denunciato un uomo di 43 anni, già noto alle forze dell'ordine per reati contro il patrimonio. L'indagine, condotta dagli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza “Borgo Ognina”, è partita dalla denuncia di un medico rimasto vittima della truffa.

La dinamica della truffa

Il professionista, impossibilitato a utilizzare la propria auto per un guasto, aveva cercato online una soluzione temporanea per noleggiare un veicolo e continuare così le visite domiciliari ai pazienti. L'attenzione è stata catturata da un sito simile ai portali di autonoleggio, con offerte molto convenienti. Convinto della sua affidabilità, il medico ha scelto un'offerta vantaggiosa, apparentemente riconducibile a una nota compagnia di noleggio, e ha contattato il sedicente operatore al numero indicato.

All'altro capo del telefono, un uomo, fingendosi un operatore qualificato, ha confermato la disponibilità del veicolo al prezzo di 410 euro per tre giorni, assicurazione inclusa. Per bloccare l'auto, ha chiesto il pagamento anticipato tramite bonifico bancario, fornendo le coordinate per il versamento. Solo dopo il pagamento, la vittima avrebbe dovuto presentare la ricevuta presso un punto di ritiro indicato nella zona della stazione ferroviaria di Catania. Tuttavia, recatosi sul posto, il medico ha scoperto che non esisteva alcuna attività di autonoleggio. Nel frattempo, il truffatore aveva fatto perdere le proprie tracce.

Contenuto partner Method Tipster Gol attesi, medie realizzative e precedenti di ogni partita, letti con due modelli statistici a confronto. Prova gratis 7 giorni. Guarda le analisi → 18+ · contenuti statistici, non consulenza

Le indagini e il deferimento

Gli agenti del Commissariato “Borgo Ognina” hanno analizzato i movimenti bancari e le utenze telefoniche utilizzate per il raggiro, riuscendo in poco tempo a identificare il responsabile: un catanese di 43 anni, che aveva creato il falso portale utilizzando i nomi di diverse compagnie esistenti per conquistare la fiducia dei clienti. È emerso inoltre che l'uomo non era nuovo a questo tipo di truffe. Al termine degli accertamenti, è stato deferito all'Autorità Giudiziaria per il reato di truffa, con la presunzione di innocenza fino a condanna definitiva.

I consigli della Polizia

La Polizia di Stato ricorda ai cittadini di prestare la massima attenzione quando effettuano prenotazioni e pagamenti online, soprattutto se le offerte sono molto al di sotto del valore di mercato, e di non farsi condizionare dalla fretta di concludere l'affare. È sempre consigliabile verificare l'affidabilità del sito e dell'operatore prima di procedere con pagamenti anticipati.

Meteo dove sei Pioggia e temperature, ora per ora Le prossime 24 ore e i prossimi 7 giorni del comune in cui ti trovi. Consenti la posizione e qui compare il meteo del tuo comune. La usiamo solo per trovare il comune. Usa la mia posizione Oppure scegli un comune Mostra