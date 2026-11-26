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Fernando Alonso non prenderà parte alla giornata dedicata ai media del Gran Premio del Qatar, in programma questo fine settimana. Lo ha annunciato il team Aston Martin, spiegando che il pilota spagnolo è ancora alle prese con un'infezione virale contratta al termine del weekend di Las Vegas. Le sue condizioni, tuttavia, stanno migliorando e il rientro nel paddock è previsto per venerdì, quando inizieranno le prove libere.

Le condizioni di Alonso

Secondo quanto riportato dalla scuderia britannica, Alonso sta seguendo un percorso di recupero e non parteciperà agli impegni con la stampa previsti oggi. Il due volte campione del mondo è determinato a tornare in macchina il prima possibile, ma la priorità resta la sua salute. L'infezione virale contratta a Las Vegas ha debilitato il pilota, che ha comunque rassicurato i tifosi sulle sue condizioni in costante miglioramento.

Piano di riserva per l'Aston Martin

In via precauzionale, l'Aston Martin ha messo in preallarme Jak Crawford, terzo pilota della scuderia. Il giovane statunitense potrebbe essere chiamato a sostituire Alonso qualora le sue condizioni non dovessero migliorare in vista delle sessioni di guida. Tuttavia, il team si dice fiducioso sul rientro di Alonso per venerdì, quando si terranno le prime prove libere sul circuito di Lusail.

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Le implicazioni per il weekend di gara

La possibile assenza di Alonso nelle sessioni del venerdì rappresenterebbe un ostacolo non da poco per il pilota spagnolo, che avrebbe meno tempo per prendere confidenza con la pista e ottimizzare l'assetto della vettura. Il GP del Qatar è un appuntamento cruciale per la lotta in campionato, e la presenza di Alonso è fondamentale per l'Aston Martin, che punta a ottenere punti preziosi in vista del finale di stagione. I fan attendono con ansia notizie sulle sue condizioni e sperano di rivederlo in pista già dalle prove libere.

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