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La Polizia di Stato di Frosinone ha deferito due persone, un uomo e una donna di circa trent'anni, ritenute responsabili a vario titolo del reato di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti. L'indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Frosinone, è partita dalla denuncia sporta dalla vittima presso il Commissariato di P.S. di Fiuggi.

Le accuse e l'avvio delle indagini

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la persona offesa avrebbe subito l'accesso abusivo al proprio account di messaggistica istantanea, utilizzato da ignoti per inoltrare richieste fraudolente di denaro a conoscenti. Inoltre, sarebbero stati fatti circolare senza autorizzazione contenuti multimediali a carattere intimo. Gli agenti, attraverso tecniche investigative tradizionali e analisi dei dati, sono riusciti a identificare i due presunti autori.

Sequestro dei dispositivi e accertamenti tecnici

Su disposizione dell'Autorità Giudiziaria, i telefoni cellulari degli indagati sono stati sottoposti a sequestro probatorio per eseguire accertamenti tecnici irripetibili. Tali verifiche mirano a ricostruire l'esatta catena di trasmissione dei file e a valutare eventuali ulteriori responsabilità, anche nei confronti di altri soggetti non ancora identificati.

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La presunzione di innocenza

È importante sottolineare che gli indagati sono allo stato solo indiziati di delitto e la loro posizione sarà definitivamente vagliata dall'autorità giudiziaria. Solo dopo una sentenza passata in giudicato potranno essere riconosciuti colpevoli in via definitiva, in ossequio al principio costituzionale di presunzione di innocenza.

La vicenda evidenzia la crescente attenzione delle forze dell'ordine verso i reati informatici e la tutela della privacy, soprattutto in casi di violenza di genere digitale. Le indagini proseguono per accertare ogni responsabilità.

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