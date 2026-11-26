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Un episodio di truffa ai danni di un'automobilista si è verificato a Sora, in provincia di Frosinone, dove la Polizia di Stato ha denunciato una giovane donna di 22 anni, originaria della Sicilia, per il reato di truffa aggravata. L'indagine, condotta dagli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Sora, ha fatto luce su un modus operandi sempre più diffuso nel settore delle assicurazioni auto.

La dinamica della truffa

La vicenda ha avuto inizio lo scorso 17 novembre, quando la vittima si è recata presso gli uffici del Commissariato per sporgere querela. Il giorno precedente, a seguito di un sinistro stradale che aveva reso inutilizzabile la propria vettura, la donna aveva contattato il numero verde della propria compagnia assicurativa per attivare il servizio di auto sostitutiva. Poco dopo, è stata contattata tramite una nota applicazione di messaggistica da un profilo riconducibile a un servizio di autonoleggio. Un sedicente operatore le ha confermato la disponibilità del mezzo, subordinando però la consegna al versamento anticipato di una cauzione.

Ingannata, la donna ha effettuato due versamenti da 400 euro ciascuno, per un totale di 800 euro, su un IBAN indicato dall'interlocutore, inviando poi le ricevute tramite chat. Solo una volta giunta presso la sede dell'autonoleggio a Frosinone, la vittima ha scoperto che a suo nome non risultava alcuna prenotazione attiva e che la pratica assicurativa era stata invece regolarmente fissata per il giorno seguente tramite canali ufficiali.

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Le indagini e le responsabilità

Contattato nuovamente dalla donna, l'uomo ha tentato un ulteriore raggiro al telefono, cercando di convincerla ad accedere all'app del proprio servizio finanziario con il pretesto di effettuare un rimborso. La vittima, ormai insospettita, ha interrotto la comunicazione e ha consegnato agli investigatori gli screenshot delle chat e le ricevute dei pagamenti.

Gli accertamenti svolti dagli agenti hanno permesso di risalire alla 22enne siciliana quale intestataria del rapporto finanziario su cui erano confluiti i soldi. Dalle verifiche è inoltre emerso che la giovane era già stata segnalata per una truffa identica messa a segno con lo stesso metodo e utilizzando lo stesso conto, escludendo peraltro ipotesi di furto o smarrimento dei suoi documenti d'identità. La donna è stata quindi denunciata all'Autorità Giudiziaria.

È obbligo rilevare che gli indagati sono, allo stato, solamente indiziati di delitto e la loro posizione sarà definitivamente vagliata giudizialmente, e solo dopo l'emissione di una sentenza passata in giudizio gli stessi saranno, eventualmente, riconosciuti colpevoli in maniera definitiva del reato ascritto. Il tutto in ossequio al principio costituzionale di presunzione di innocenza.

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