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Trasformare lo stupore in un racconto. È ciò che accade quando il corpo diventa narrazione e le immagini prendono il posto delle parole. Tra gli appuntamenti più originali della 49ª edizione di MusicAMA Calabria, sabato 28 novembre il Teatro Grandinetti di Lamezia Terme e domenica 29 novembre il Teatro Comunale di Catanzaro ospita Sawa Sawa con i Black Blues Brothers, una produzione internazionale che fonde i linguaggi del circo contemporaneo, della danza e del teatro fisico per dar vita a un’esperienza scenica di forte impatto.

Le parole del direttore artistico

«I Black Blues Brothers rappresentano una presenza di grande rilievo all’interno della programmazione di MusicAMA Calabria», afferma il direttore artistico Francescantonio Pollice. «Aver inserito nel cartellone un progetto di questo livello significa proseguire nel percorso che da anni caratterizza la nostra visione: proporre artisti e iniziative internazionali rivolti a pubblici diversi e in grado di avvicinare gli spettatori a forme espressive originali e di grande qualità».

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Tra gesto, ritmo e narrazione

Acclamati nei teatri e nei festival di tutto il mondo, gli artisti kenioti portano sul palco un lavoro in cui acrobazia, musica e movimento si fondono in un'unica partitura. A dare vita a Sawa Sawa sono Majaliwa David Chivatsi, Hamadi Ali Hamisi, Sifa Kitsao Jitho, Patrick Kitsao Kenga, Sifa Kazungu Katana, Vivian Mugure Kimani e Millicent Tsisika, interpreti di una storia costruita sul dinamismo dei corpi, con le coreografie firmate da Electra Preisner ed Edwin Ooroo.

Nello spettacolo scritto e diretto da Alexander Sunny, i Black Blues Brothers trovano un equilibrio costante tra discipline diverse, dando forma a un intreccio che parla di incontri e condivisioni. Grazie alle spettacolari evoluzioni il palcoscenico si trasforma progressivamente in uno spazio aperto al dialogo tra identità differenti, dove è esclusivamente il gesto a farsi strumento di comunicazione.

Il linguaggio universale del corpo

Salti mortali, piramidi umane che sfidano l’altezza, numeri con il fuoco, evoluzioni corali e sorprendenti invenzioni visive si susseguono in una messa in scena dal ritmo incalzante. Ogni esercizio contribuisce a disegnare quadri che evocano appartenenza, legami e senso di comunità. Il virtuosismo atletico, pur straordinario, non è mai fine a sé stesso. Diventa il mezzo per tenere insieme radici e contemporaneità.

L’energia dei Black Blues Brothers

Ciò che da sempre contraddistingue i Black Blues Brothers, rendendoli una delle compagnie più amate dal pubblico internazionale, è la capacità di coniugare precisione tecnica, potenza atletica e un'ironia leggera. Gli artisti passano con disinvoltura dall’acrobazia al gioco teatrale, mantenendo sempre vivo il contatto con la platea e trasformando ogni esibizione in un momento di partecipazione collettiva, capace di coinvolgere adulti e bambini.

Suoni che attraversano le culture

Ad accompagnare questo percorso è una colonna sonora ricca di suggestioni, nella quale sonorità africane, reggae, richiami al musical Sarafina! e musiche provenienti da tradizioni lontane si amalgamano con spontaneità. La colonna sonora diventa parte integrante dell’azione teatrale, contribuendo a scandire i tempi della drammaturgia e a costruire un’atmosfera vivace e trascinante.

I biglietti per assistere allo spettacolo Sawa Sawa potranno essere acquistati presso il Teatro Comunale di Catanzaro e il Teatro Grandinetti di Lamezia Terme, oppure s’invita a consultare il sito www.amaeventi.org , per l’acquisto on line. Per ulteriori informazioni ci si potrà rivolgere alla segreteria al numero telefonico 0961.741241 e 389.0670191, oppure 0968.24580 e 334.2293957 o contattandoci alla mail [email protected]

Giuseppe Panella

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