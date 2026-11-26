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Maltempo ancora protagonista su diverse regioni italiane con piogge temporali neve sulle montagne e venti sostenuti. Da domenica è atteso un miglioramento accompagnato però da un calo delle temperature

Perturbazione sull’Italia con piogge e temporali

La giornata di giovedì 26 novembre 2026 sarà caratterizzata dal passaggio di una perturbazione atlantica responsabile di condizioni di maltempo su gran parte dell’Italia. Le precipitazioni interesseranno soprattutto il Nord-Est, le regioni tirreniche e il Sud, con fenomeni localmente intensi.

La Protezione Civile ha disposto l’allerta arancione su gran parte della Campania e su alcuni settori del Molise. L’allerta gialla riguarda invece numerose aree di dodici regioni per rischio temporali, idrogeologico o idraulico.

Sulle Alpi tornerà la neve a quote comprese generalmente tra 900 e 1.100 metri, mentre sull’Appennino centrale saranno possibili nevicate oltre i 1.500 metri. I venti soffieranno prevalentemente da Libeccio e contribuiranno a rendere mossi o molto mossi i mari.

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Meteo oggi al Nord

Il tempo si presenterà instabile soprattutto sui settori alpini e prealpini, sulle medio-alte pianure della Lombardia e sul Triveneto. In queste aree sono previste piogge diffuse, accompagnate da nevicate sulle Alpi oltre i 900-1.100 metri.

Sul Nord-Ovest e sulle pianure occidentali saranno possibili pause asciutte e schiarite più ampie nel corso della giornata. I venti di Libeccio manterranno i mari generalmente molto mossi.

Le temperature massime saranno comprese tra i 5-6 gradi di Trento e Bolzano e i 10-12 gradi delle principali città di pianura.

Meteo al Centro e in Sardegna

La perturbazione porterà piogge soprattutto su Toscana, Umbria e Lazio, anche se non mancheranno temporanee schiarite. Sul versante adriatico il tempo sarà più variabile, con precipitazioni meno frequenti e maggiori spazi soleggiati.

Sui rilievi appenninici centrali potranno verificarsi deboli nevicate oltre i 1.500 metri. I venti di Libeccio soffieranno con moderata intensità, mentre i mari risulteranno molto mossi.

Le temperature massime oscilleranno tra i 10 gradi dell’Aquila e i 19 gradi di Pescara.

Maltempo al Sud e in Sicilia

Le regioni meridionali saranno tra le più esposte al peggioramento. Sono previste piogge diffuse su Campania e Calabria tirrenica, con fenomeni moderati anche sui settori ionici.

Le precipitazioni saranno meno frequenti sulla Puglia settentrionale e sulla Sicilia sudorientale, dove potranno aprirsi temporanee schiarite. I venti di Libeccio manterranno i mari mossi o molto mossi, con lo Ionio localmente agitato.

Le temperature massime saranno comprese tra i 12 gradi di Potenza e i 17-19 gradi delle località costiere.

Segui il Meteo Radar di InfoOggi.it

L’evoluzione della perturbazione potrà essere seguita attraverso il Meteo Radar di InfoOggi.it, utile per controllare lo spostamento delle precipitazioni, le aree interessate dai temporali e l’intensità dei venti sull’Italia.

Allerta meteo arancione in Campania e Molise

Per giovedì 26 novembre è stata valutata una moderata criticità per rischio idrogeologico con allerta arancione nelle seguenti zone.

In Campania sono interessati il Basso Cilento, la Piana campana, Napoli, le isole, l’area vesuviana, la Piana del Sele, l’Alto Cilento, l’Alto Volturno, il Matese, la Penisola sorrentina e amalfitana, i Monti di Sarno, i Monti Picentini, il Tusciano e l’Alto Sele.

In Molise l’allerta arancione riguarda l’area dell’Alto Volturno e Medio Sangro.

L’allerta gialla per rischio idraulico, temporali o criticità idrogeologica interessa porzioni di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Marche, Molise, Puglia, Toscana e Umbria.

In presenza di fenomeni intensi è consigliabile evitare sottopassi, corsi d’acqua, zone soggette ad allagamenti e spostamenti non necessari nelle aree maggiormente esposte.

Meteo venerdì 27 novembre

Venerdì la perturbazione continuerà a influenzare il tempo sull’Italia, ma al Nord-Ovest si assisterà a un graduale miglioramento.

Le precipitazioni saranno ancora irregolari al Centro, in particolare sulla Toscana interna, sull’Umbria e sulle Marche. Il maltempo insisterà maggiormente al Sud, mentre sulle regioni tirreniche centrali e sulla Sardegna si faranno strada schiarite più ampie.

Sul Nord-Est è previsto l’ingresso di deboli venti di Bora.

Previsioni per sabato 28 novembre

Sabato la pressione aumenterà sulle regioni settentrionali, favorendo condizioni più stabili e soleggiate. L’ingresso di venti settentrionali e del Grecale manterrà invece una certa instabilità sul medio e basso Adriatico, sul basso Tirreno e sulla Sicilia.

Nord

Il cielo sarà sereno o poco nuvoloso su gran parte delle regioni. Soltanto sulla Romagna montuosa potranno verificarsi isolate e deboli precipitazioni. Le temperature diminuiranno, con valori massimi generalmente compresi tra 7 e 11 gradi.

Centro e Sardegna

Il tempo sarà più instabile lungo il versante adriatico, dove sono previste piogge localmente moderate. La neve potrà scendere sull’Appennino centrale fino a circa 1.000-1.300 metri.

Sulle regioni tirreniche e sulla Sardegna prevarranno le schiarite. Le temperature massime varieranno tra i 7-8 gradi di Campobasso e Perugia e i 15 gradi di Roma.

Sud e Sicilia

Il tempo resterà variabile e a tratti instabile, con precipitazioni irregolari più probabili tra la Sicilia nordorientale e la Calabria meridionale, in particolare tra Messina e Reggio Calabria.

I venti soffieranno dai quadranti settentrionali e le temperature subiranno una generale diminuzione. Le massime saranno comprese tra gli 8 gradi di Potenza e i 14-15 gradi delle altre città.

Da domenica torna il sole ma farà più freddo

Domenica l’anticiclone inizierà a rafforzarsi sull’Italia. Le ultime piogge interesseranno soprattutto le regioni meridionali e i settori ionici, mentre sul resto del Paese torneranno condizioni più stabili e soleggiate.

Il miglioramento sarà accompagnato dall’arrivo di aria più fredda, con un calo delle temperature e venti di Grecale e Tramontana. All’inizio della prossima settimana il tempo dovrebbe mantenersi stabile su molte regioni, ma da martedì non è escluso un nuovo peggioramento in discesa dalle regioni adriatiche verso il Sud.

Segui il Meteo Radar di InfoOggi.it

Per conoscere in tempo reale la posizione delle piogge, l’intensità dei temporali e il movimento delle perturbazioni, segui il Meteo Radar di InfoOggi.it e consulta gli aggiornamenti sulle allerte meteo e sull’evoluzione del tempo in Italia.

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