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Un tentativo di furto finito male, ma non per i proprietari dello scooter. A Roma, nel quartiere Madonna del Riposo, i Carabinieri della stazione locale hanno arrestato due cittadini italiani di 77 e 65 anni, entrambi con precedenti penali, con l'accusa di tentato furto aggravato in concorso.

La dinamica del colpo fallito

Secondo la ricostruzione fornita dai militari, nel pomeriggio di ieri i due uomini sono stati notati in via E. Bonifazi mentre armeggiavano attorno a uno scooter parcheggiato lungo la strada. Sarebbero riusciti ad avviare il motore, ma nella concitazione delle fasi del furto il mezzo è caduto a terra. A quel punto, non riuscendo più a rimetterlo in moto, hanno desistito e lo hanno ricollocato dove si trovava in origine. Un gesto vano: una pattuglia dei Carabinieri aveva già assistito alla scena e li ha bloccati sul posto.

Arresti e rito direttissimo

Per i due è scattato l'arresto e sono stati accompagnati nelle aule dibattimentali di piazzale Clodio per il rito direttissimo. Come previsto dalla normativa, considerata la fase delle indagini preliminari, gli indagati devono intendersi innocenti fino a eventuale sentenza definitiva di condanna.

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Un episodio che accende i riflettori sulla sicurezza urbana

Il caso riporta l'attenzione sul tema dei furti di scooter nella Capitale, fenomeno che spesso vede coinvolti mezzi parcheggiati in strada. La pronta reazione dei Carabinieri ha permesso di sventare il colpo e di assicurare alla giustizia due persone già note alle forze dell'ordine. L'episodio, seppur senza conseguenze per il proprietario del mezzo, evidenzia ancora una volta l'importanza del controllo del territorio da parte delle pattuglie.

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