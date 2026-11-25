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La Polizia di Stato ha denunciato in stato di libertà un uomo di 50 anni, catanese e pluripregiudicato, per i reati di ricettazione e furto di energia elettrica. L'operazione, condotta dagli agenti del Commissariato di P.S. di Nesima, ha permesso di recuperare refurtiva e un'auto rubata, restituendoli ai legittimi proprietari. L'indagato è presunto innocente fino a condanna definitiva.

La segnalazione e l'intervento

Nel pomeriggio, una chiamata al numero di emergenza ha portato gli agenti in via Palermo, dove due ventenni catanesi li attendevano. I giovani erano stati vittime di un furto all'interno della loro auto il giorno precedente e uno di loro aveva sporto denuncia perché tra gli oggetti rubati c'era uno zaino con un dispositivo di localizzazione GPS, che segnalava la presenza in quella zona.

Il ritrovamento dello zaino e dell'auto rubata

Giunti sul posto, i poliziotti hanno individuato un immobile apparentemente abbandonato con il cancello aperto. Durante il sopralluogo, hanno notato uno zaino corrispondente alla descrizione della vittima e diversi oggetti, tra cui fari di autovetture e centraline elettroniche. All'esterno, hanno trovato un'auto parcheggiata con documenti sparsi sul sedile; dagli accertamenti è risultata rubata pochi giorni prima e tra i documenti c'erano anche quelli dei due ragazzi.

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L'irruzione e la perquisizione

Dopo vani tentativi di far aprire la porta, gli agenti hanno sentito una voce provenire dall'interno: un uomo ha aperto. La perquisizione ha permesso di recuperare lo zaino, il localizzatore, i documenti dei ragazzi, centraline elettroniche presumibilmente usate per manomettere auto, fari e autoradio. Inoltre, i poliziotti hanno notato cavi elettrici sospetti e hanno richiesto l'intervento della società di distribuzione dell'energia, che ha accertato un allaccio abusivo alla rete elettrica.

Identificazione e denuncia

L'uomo, senza documenti, è stato accompagnato presso la Polizia Scientifica per il foto segnalamento e identificato come un 50enne catanese pluripregiudicato, già sottoposto a sorveglianza speciale. Al termine degli atti, è stato denunciato e parte della refurtiva, inclusa l'auto, è stata restituita ai legittimi proprietari.

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