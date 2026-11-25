Tentata rapina a Pompei: arresto lampo della Polizia di Stato
Intervento della Polizia di Stato a Pompei
Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato è intervenuta in via Macello, a Pompei, per una segnalazione di furto all'interno di un supermercato. L'episodio si è concluso con l'arresto di un 39enne straniero, irregolare sul territorio nazionale, accusato di tentata rapina impropria e lesioni personali aggravate.
La dinamica dell'accaduto
Secondo quanto ricostruito dagli agenti del Commissariato di Pompei, l'uomo si era introdotto nell'esercizio commerciale e aveva asportato alcuni alcolici. L'addetto alla vigilanza, accortosi del gesto, ha cercato di bloccalo ma è stato aggredito fisicamente. All'arrivo degli operatori, il 39enne stava ancora tentando di divincolarsi dalla presa del vigilante, ma è stato immediatamente fermato.
Conseguenze e provvedimenti
La successiva perquisizione personale ha permesso di recuperare la merce rubata, restituita al titolare dell'attività. Per l'uomo è scattato l'arresto. L'operazione conferma l'efficacia del controllo del territorio da parte delle forze dell'ordine, sempre pronte a intervenire per garantire la sicurezza dei cittadini e dei commercianti.
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