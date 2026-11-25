Una mattinata all'insegna del gioco, del movimento e delle storie personali per lanciare un messaggio chiaro: nello sport, come nella vita, la vera forza è sapersi rialzare. Protagonista Mattia Zaccagni, capitano della Lazio, che ha incontrato gli alunni della scuola primaria Pistelli, a Roma, vincitrice del contest nazionale "AttiviAMOci tutti i giorni in movimento".
L'iniziativa rientra nel percorso nazionale promosso da Sport e Salute e Adidas per contrastare il drop-out sportivo e favorire l'accesso all'attività fisica fin da piccoli. L'obiettivo è quello di trasmettere ai più giovani l'importanza di uno stile di vita attivo, ma anche di valori come la resilienza e la capacità di affrontare le difficoltà.
Un incontro all'insegna del divertimento e della crescita
Durante l'appuntamento, il capitano biancoceleste si è messo alla prova con i bambini tra risate e risposte divertenti, ma ha anche toccato temi più profondi come imparare a gestire una sconfitta, superare un errore, affrontare una difficoltà e trovare ogni volta la voglia di ripartire.
"Nel calcio, come nella vita, ci sono momenti in cui le cose non vanno come vorresti. Puoi sbagliare un gol, perdere una partita o attraversare un periodo complicato. Ma è proprio in quei momenti che devi trovare la forza di rialzarti, continuare a lavorare e credere nelle tue capacità. Io ho imparato che non si cresce soltanto quando si vince, ma soprattutto quando si riesce a reagire alle difficoltà. Ai ragazzi dico di divertirsi, di non avere paura di sbagliare e di non mollare mai quello che li fa stare bene. Perché nello sport, prima ancora dei risultati, conta la voglia di continuare a giocare", ha dichiarato Zaccagni.
Attività motoria e lavoro di squadra
Con i tutor di Sport e Salute, poi, gli alunni hanno partecipato a una lezione di attività motoria, tra giochi, prove di abilità e lavoro di squadra. Un modo per sperimentare concretamente i benefici del movimento e imparare a collaborare con gli altri.
L'iniziativa si inserisce in un più ampio progetto di promozione dello sport tra i giovani, che vede Sport e Salute e Adidas impegnati in prima linea per ridurre l'abbandono sportivo e incoraggiare uno stile di vita sano e attivo.
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