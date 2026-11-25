Violenza sulle donne, la Polizia di Stato tesse la rete della protezione a Catania
In occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, la Questura di Catania ha promosso un programma articolato di iniziative per rafforzare la prevenzione e il sostegno alle vittime. L'obiettivo è costruire una rete territoriale capace di offrire risposte rapide ed efficaci, coinvolgendo istituzioni, università, scuole, ordini professionali e associazioni.
Il camper Questo non è amore in piazza Università
Questa mattina il camper della campagna permanente della Polizia di Stato "Questo non è amore" ha fatto tappa in piazza Università per incontrare cittadini e turisti. Gli agenti della Divisione Polizia Anticrimine hanno illustrato gli strumenti normativi e operativi disponibili per contrastare la violenza di genere, fornendo informazioni utili e materiali divulgativi.
Il seminario La rete che protegge
Nell'Aula Magna del Palazzo centrale dell'Università si è svolto il seminario "La rete che protegge", organizzato dall'Ateneo, dalla Questura e dall'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. Magistrati, docenti, ricercatori, dirigenti della Polizia di Stato, avvocati e medici hanno analizzato il fenomeno sotto diversi profili, sottolineando il ruolo cruciale della prevenzione e gli strumenti di tutela per le vittime.
Protocollo Impariamo a difenderci
Presso il Palazzo di Giustizia è stato sottoscritto un protocollo d'intesa tra la sezione Fiamme Oro del X Reparto Mobile della Polizia di Stato e il Comitato Pari Opportunità dell'Ordine degli Avvocati di Catania. Il progetto "Impariamo a difenderci" prevede pratiche addestrative di autodifesa e moduli psico-attitudinali per migliorare la percezione del rischio.
Formazione e prevenzione nelle scuole
Con l'Asp di Catania, l'Ordine degli Avvocati e il suo Comitato Pari Opportunità è stata promossa una specifica attività formativa con psicologi, avvocati e mediatori familiari. La prevenzione passa anche dall'ascolto dei giovani: in questi giorni i poliziotti stanno incontrando gli studenti degli istituti "Cavour" e "Cannizzaro" di Catania, "Redi" di Belpasso e delle scuole di Palagonia.
Collaborazione con associazioni e oratori
Proficua anche la sinergia con associazioni e realtà parrocchiali, come l'evento "L'Agorà della Solidarietà" presso la parrocchia Cristo Re di Catania, dove sono state condivise esperienze per promuovere aiuto reciproco, giustizia sociale e legalità.
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