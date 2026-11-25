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Un'operazione della Guardia di Finanza di Pescara ha portato alla luce un articolato sistema di frode fiscale e appropriazione indebita ai danni di una società sportiva pescarese. Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica, hanno coinvolto 18 persone fisiche e 13 imprese, con un profitto illecito contestato di 12,5 milioni di euro.

Il meccanismo della frode

Secondo la ricostruzione investigativa, attraverso l'emissione di false fatture per operazioni inesistenti, sarebbero stati distratti fondi dalla società sportiva per un ammontare di 4,5 milioni di euro, trasferiti a imprese riconducibili al principale indagato. Inoltre, sarebbero stati indebitamente ottenuti crediti d'imposta nell'ambito dei bonus 'Sud' e 'Beni strumentali nuovi 4.0', gonfiando artificialmente il costo delle attrezzature tecnologiche agevolate.

Le perquisizioni e i sequestri

I militari del Comando Provinciale di Pescara hanno eseguito sequestri preventivi disposti dal GIP del Tribunale, con il supporto di numerosi reparti del Corpo, tra cui il Nucleo PEF di Benevento, i Gruppi di Sesto San Giovanni, Frattamaggiore e Guidonia Montecelio e le Compagnie di Casalnuovo di Napoli e Ariano Irpino. Sono state effettuate perquisizioni a Pescara, Francavilla al Mare e Benevento, finalizzate a reperire contante e beni di valore da vincolare per equivalente.

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Le accuse e la presunzione di innocenza

Agli indagati sono contestati, a vario titolo, reati societari, responsabilità amministrativa degli enti e autoriciclaggio. Il procedimento è nella fase delle indagini preliminari e le ipotesi accusatorie dovranno essere confermate in sede processuale; vige per tutti la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.

L'impegno per la legalità economica

L'operazione conferma l'azione della Guardia di Finanza contro l'evasione fiscale e le frodi ai danni dello Stato, a tutela dell'equità fiscale e del principio di capacità contributiva. Chi froda l'erario, infatti, scarica il costo dei servizi pubblici sui cittadini e sulle imprese che rispettano le regole.

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