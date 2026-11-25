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Un episodio di truffa agli anziani si è concluso con un arresto grazie alla prontezza della vittima e all'intervento dei Carabinieri. I militari della Compagnia di Castel Gandolfo hanno fermato un 42enne italiano, originario di Catania e con precedenti specifici, accusato di tentata estorsione ai danni di un anziano residente a Ciampino.

La telefonata del finto maresciallo

Secondo la ricostruzione, l'uomo ha contattato la vittima telefonando e presentandosi come un Maresciallo dei Carabinieri. Con toni intimidatori, ha ordinato all'anziano di consegnare tutto l'oro e il denaro presenti in casa a un fantomatico delegato del Tribunale che sarebbe arrivato di lì a poco. La scusa era quella di dover eseguire delle operazioni di comparazione con i preziosi che sarebbero stati sottratti durante una presunta rapina avvenuta con l'auto della moglie. Il finto militare ha prospettato gravi conseguenze giudiziarie se l'uomo non avesse collaborato.

L'intervento dei Carabinieri e l'arresto

Dopo aver rassicurato l'anziano, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno organizzato un servizio di controllo presso la sua abitazione. Dopo alcuni minuti di attesa, hanno sorpreso uno dei sospettati mentre tentava di farsi consegnare denaro e gioielli. Per rendersi credibile, l'uomo ha esibito un falso tesserino con la scritta "Delegato del Tribunale". Colto in flagranza, è stato arrestato e accompagnato al Tribunale di Velletri, dove il Giudice ha convalidato l'arresto.

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Un fenomeno odioso e spesso sommerso

L'operazione rientra in una più ampia campagna di controlli e indagini condotta dall'Arma dei Carabinieri, sotto la direzione della Procura di Velletri, per contrastare il fenomeno delle truffe agli anziani. Si tratta di reati che colpiscono le fasce più vulnerabili della popolazione e che raramente vengono denunciati. La collaborazione tra cittadini e istituzioni, come dimostrato in questo caso, resta la difesa più efficace contro questi crimini.

Si precisa che, trattandosi di indagini preliminari, l'indagato deve essere considerato innocente fino a un eventuale accertamento definitivo di colpevolezza.

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