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In occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, la Lega Serie B ha voluto lanciare un messaggio forte e chiaro attraverso un gesto simbolico che ha coinvolto il mondo del calcio. Durante il pre-partita di Mantova-Arezzo, il presidente della Lega B, Paolo Bedin, ha consegnato il pallone rosso alla vicepresidente del club toscano, Francesca Manzo, e alla responsabile marketing della squadra di casa, Giulia Rizzi. Un momento di grande valore simbolico, che ha unito sport e impegno sociale.

Il pallone rosso: simbolo di sensibilizzazione

Il pallone rosso con cui si è disputata la 13/a giornata di Serie B non è stato solo un oggetto di gioco, ma un vero e proprio strumento di sensibilizzazione. La Lega B ha voluto ribadire con forza il proprio no a un crimine odioso, sfruttando la visibilità del campionato per diffondere un messaggio di condanna e consapevolezza. Un'iniziativa che ha coinvolto tutta la famiglia della B, unita contro la violenza di genere.

Un impegno che va oltre il campo

Questa azione si inserisce in un più ampio progetto di responsabilità sociale che vede il calcio italiano in prima linea nella lotta contro ogni forma di violenza. Il gesto di Bedin, Manzo e Rizzi rappresenta un esempio concreto di come lo sport possa farsi portavoce di valori positivi e contribuire a un cambiamento culturale. La violenza sulle donne è una piaga che richiede l'impegno di tutti, e il mondo del calcio ha scelto di esserci.

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L'iniziativa ha ricevuto ampio consenso e ha dimostrato che anche un semplice pallone può diventare un potente veicolo di messaggi importanti. La speranza è che gesti come questo possano ispirare altri settori e che la sensibilizzazione diventi sempre più capillare, soprattutto tra i giovani.

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