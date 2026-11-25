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Pecco Bagnaia non potrà disputare l'ultimo appuntamento della stagione di MotoGP a Valencia. Il pilota piemontese, vittima di una frattura al piede destro durante il Gran Premio del Qatar dello scorso 7 novembre, non ha ottenuto l'idoneità dopo i controlli medici e sarà costretto a rinunciare anche all'ultima gara dell'anno, in programma nel fine settimana.

Un addio senza ultimo giro sulla Rossa

Per Bagnaia si tratta di un epilogo amaro: quella di Valencia sarebbe stata la sua ultima apparizione in sella alla Ducati, la moto che gli ha consegnato due titoli mondiali e che lo ha consacrato tra i protagonisti assoluti del motomondiale. Il pilota torinese ha legato gran parte della sua carriera recente alla casa di Borgo Panigale, con cui ha costruito una lunga stagione di successi.

Lecuona prende il posto sulla Desmosedici

A sostituire Bagnaia nel team ufficiale sarà lo spagnolo Iker Lecuona, chiamato a chiudere la stagione sulla moto lasciata libera dal numero 63. Una scelta che permette alla squadra di completare comunque l'impegno finale del calendario, nonostante l'assenza pesante del proprio pilota di punta.

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Il futuro di Bagnaia tra recupero e Aprilia

Il contratto che lega Bagnaia all'Aprilia a partire dal 2027 segna l'inizio di una nuova fase della sua carriera, ma prima dovrà completare il percorso di riabilitazione dall'infortunio rimediato in Qatar. L'obiettivo è tornare in forma per la prossima stagione, lasciandosi alle spalle un finale di campionato condizionato dalla sfortuna.

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