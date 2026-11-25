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Comunicato stampa Tennistavolo Norbello N° 24 del 25-11-2026.pdf

Undici edizioni non sono soltanto un traguardo numerico, ma la conferma di un legame profondo che ogni autunno trasforma il cuore del Guilcer in un laboratorio a cielo aperto di inclusione, curiosità ed entusiasmo contagioso. Venerdì 27 novembre 2026, l’impianto sportivo di via Azuni a Norbello aprirà nuovamente le sue porte per l’11ª Giornata Paralimpica nel Guilcer, un appuntamento atteso che vedrà protagonisti circa 250 studenti provenienti da istituti scolastici di ogni ordine e grado dell’Isola, affiancati dalle scuole locali.

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Per l’intera mattinata, dalle ore 9:30 alle 12:30, gli spazi della palestra comunale diventeranno un vivace crocevia di esperienze pratiche. Ragazze e ragazzi avranno l’opportunità di mettersi direttamente alla prova, sperimentando in prima persona le dinamiche e le sfide di numerose discipline paralimpiche: dalla scherma al tiro con l’arco, dal tennistavolo all’handbike (atletica in carrozzina), passando per il calcio balilla paralimpico, gli scacchi, le bocce, l’orienteering e i giochi da tavolo in lingua sarda Demoela.

Un percorso immersivo pensato per far scoprire agli alunni, fianco a fianco con tecnici e atleti, quanto talento, tecnica e determinazione si celino dietro ogni gesto sportivo.

Accanto alle postazioni promozionali, alle ore 10:30 prenderà il via il momento clou dedicato all’agonismo: il Torneo Regionale Promozionale di Tennistavolo “15° Ping-Pong Sardegna”, riservato agli atleti con disabilità intellettiva nelle categorie singolare maschile e femminile. La competizione, organizzata dall’A.S.D. Tennistavolo Norbello in sinergia con la FITeT Sardegna e la FISDIR Sardegna (Federazione Italiana Sport Paralimpici degli Intellettivo Relazionali), culminerà alle 12:15 con le premiazioni ufficiali, celebrando non solo i podi conquistati sul campo ma lo spirito di condivisione dell’intera giornata.

La manifestazione, che gode del patrocinio del CIP Sardegna e della FITeT Sardegna, oltre al supporto delle istituzioni locali e regionali, rappresenta per il sodalizio gialloblù uno dei passaggi più identitari dell’intera annata sportiva.

“Ritrovarsi qui per l’undicesima volta fa quasi impressione se ripensiamo ai primi passi di questa avventura, eppure ogni anno l’energia che si respira in palestra riesce a sorprenderci come fosse la prima” dichiara il presidente del Tennistavolo Norbello, Simone Carrucciu. “Vedere centinaia di giovani avvicinarsi allo sport paralimpico con naturalezza, stupore e rispetto è la vittoria più grande. Questo percorso di crescita costante è possibile solo grazie allo staff gialloblu e alla preziosa sinergia con il mondo della scuola, con il CIP Sardegna e con tutte le federazioni che scelgono di essere al nostro fianco. Vi aspettiamo per vivere insieme una mattinata di autentica gioia sportiva”.

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