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L'annuncio del ritiro di Federica Brignone ha scosso il mondo dello sci e non solo. La campionessa di La Salle, dopo una carriera costellata di successi e una straordinaria rimonta olimpica a Cortina, ha deciso di appendere gli sci al chiodo. Immediata la reazione delle avversarie di sempre e delle leggende dello sport, che sui social hanno voluto rendere omaggio a una delle atlete più iconiche della storia dello sci italiano.

Il messaggio di Sofia Goggia

Tra i tanti messaggi, spicca quello di Sofia Goggia, storica rivale e compagna di squadra. In una storia Instagram, la bergamasca ha scritto: "Se sono l'atleta che sono diventata lo devo tantissimo anche a te". Le due, dopo anni di tensioni, hanno condiviso momenti di gioia, come la doppietta nel superG di La Thuile nel marzo 2025. "Io sono grata di avere condiviso questi anni con Federica - ha aggiunto Goggia in una nota alla Fisi - perché mi ha spronata a dare il meglio. È stato un onore per me essere in squadra con un'atleta del suo calibro".

L'omaggio delle leggende dello sci

Dagli Stati Uniti sono arrivati anche i messaggi di due leggende dello sci: Lindsey Vonn e Mikaela Shiffrin. La Vonn ha ricordato il rientro a Cortina: "Il tuo rientro a Cortina è stato incredibile e vivrà per sempre dentro di noi", aggiungendo le congratulazioni per una carriera fantastica. La Shiffrin, l'atleta più vincente di sempre in Coppa del mondo, ha scritto: "Oh, Fede... ti mando un grande abbraccio. È stato un onore e un privilegio competere con te. Quello che hai fatto a Cortina è uno dei più grandi ritorni della storia del nostro sport e la tua resilienza ha ispirato tutte noi. Sei una guerriera".

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La standing ovation degli azzurri

Il mondo dello sport italiano si è unito in un applauso virtuale. Dalle biatlete Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi ai colleghi dello sci Franzoni e Vinatzer, fino ad arrivare alla regina dello short track Arianna Fontana, che ha riconosciuto: "La grinta che hai sprigionato a Milano Cortina ci ha travolti tutti, me inclusa". Messaggi sono arrivati anche da Jasmine Paolini, Larissa Iapichino, Sarah Fahr, Marco Bezzecchi e persino dal tennista Flavio Cobolli. Il commissario della Figc e ex presidente del Coni, Giovanni Malagò, ha sintetizzato: "È una leggenda dello sport di tutti i tempi: tutta l'Italia deve dirle grazie".

Le parole del Coni

Il numero uno del Coni, Luciano Buonfiglio, ha commentato la scelta della Brignone: "Sapevo che Federica lottava col dolore, ma il ritiro non lo immaginavo: sono choccato. Ma non posso che capire e comprendere la sua scelta, peraltro legittimata anche dalla preoccupazione alla sua età di continuare a prendere tutti quegli antinfiammatori". Poi ha aggiunto: "L'ho scelta come portabandiera e lei lo ha usato come incentivo per superare il dolore. Ci ha reso orgogliosi, credo che poi le sia mancata la motivazione, ha vinto tutto e non aveva più stimoli per continuare. Adesso parlerò con lei per farla restare nel mondo dello sport".

Nella storia dello sport, però, Federica Brignone c'è già, e nessuno potrà mai scalzarla.

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