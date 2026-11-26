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L'Italia vola in semifinale di Coppa Davis grazie a una vittoria sofferta ma meritata contro la Corea del Sud, chiusa sul punteggio di 2-1. A decidere il quarto di finale è stato ancora una volta il doppio, con Matteo Berrettini e Andrea Vavassori protagonisti di una prestazione convincente che ha regalato agli azzurri il passaggio del turno.

Le parole del capitano Volandri

Al termine dell'incontro, il capitano non giocatore Filippo Volandri ha voluto sottolineare la compattezza del gruppo e l'impegno dei suoi ragazzi. "I ragazzi hanno lavorato benissimo, siamo il gruppo che siamo sempre stato", ha dichiarato Volandri, mettendo in evidenza come la squadra abbia saputo gestire la pressione nei momenti decisivi della sfida.

Un plauso particolare è arrivato per Matteo Berrettini, ancora una volta capace di dimostrare grande attaccamento alla maglia azzurra. "Oggi è stata l'ennesima dimostrazione di quanto Matteo abbia attaccamento per questa maglia", ha aggiunto il capitano, riconoscendo il valore del contributo del tennista romano in un appuntamento così importante per la nazionale.

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Vavassori, un doppista di livello mondiale

Volandri non ha risparmiato elogi nemmeno per Andrea Vavassori, soprannominato affettuosamente 'Wave', autore di una prova di grande solidità in coppia con Berrettini. "Ha fatto vedere di essere uno dei migliori doppisti al mondo", ha commentato il capitano, evidenziando la crescita costante del giocatore piemontese nel circuito del doppio.

La chimica tra i due è apparsa immediatamente efficace, con una gestione dei punti importanti che ha permesso all'Italia di superare una Corea del Sud combattiva e ben organizzata. Il doppio si conferma ancora una volta il punto di forza della squadra azzurra nelle competizioni a squadre.

Lo sguardo alla semifinale di venerdì

Archiviata la qualificazione, la mente del gruppo è già proiettata alla prossima sfida in programma venerdì. Volandri ha spiegato l'approccio che intende adottare in vista dell'impegno: "Per venerdì dobbiamo lavorare, preparare tutti gli scenari possibili e poi sotto a chi tocca".

Un messaggio chiaro che testimonia la volontà di non abbassare la guardia e di affrontare la semifinale con la giusta concentrazione. La squadra italiana si prepara dunque a lavorare sui dettagli, consapevole che il livello degli avversari si alzerà ulteriormente e che ogni singolo punto potrà fare la differenza.

La vittoria contro la Corea del Sud rappresenta un ulteriore tassello nel percorso di crescita di questo gruppo, che continua a dimostrare carattere e unità d'intenti. L'appuntamento con la storia è fissato per venerdì: l'Italia è pronta a giocarsela.

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