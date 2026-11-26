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Un pareggio che vale più di un punto, quello ottenuto dalla Roma sul campo del Paris Saint-Germain. Il 2-2 al Parco dei Principi ha lasciato sorrisi e consapevolezza nell'ambiente giallorosso, come confermato dalle parole di Gian Piero Gasperini ai microfoni di Sky nel post-partita. Il tecnico ha sottolineato soprattutto la tenuta mentale della squadra: «Era evidente che non ci saremmo snaturati neanche di fronte ai più forti», ha dichiarato, definendo la sfida «una partita importantissima e una bella spinta per tutti».

La gestione della gara e le scelte dal secondo tempo

Gasperini ha spiegato le sue scelte, partendo dalla gestione di Malen, molto impiegato, e dalla volontà di dare spazio a Castro nella ripresa: «Volevo dargli una chance nel secondo tempo, dove le partite si decidono». Il tecnico ha poi elogiato la prova di Pisilli, autore di una prestazione definita «straordinaria». Sul piano tattico, il momento chiave è stato la capacità della Roma di restare in partita anche quando il PSG ha inserito Dembélé: «Sapevo che se fossimo stati in gara sarebbe stata decisiva, loro hanno fatto entrare Dembélé e noi abbiamo risposto».

Soulé, un talento in piena crescita

Un capitolo a parte è dedicato a Soulé. Gasperini ne ha tracciato un profilo completo: «È un giocatore forte e un ragazzo molto positivo, ricordiamoci che ha 23 anni ed è in un periodo in cui può evolvere in modo notevole». Il tecnico ha poi aggiunto: «È un giocatore più completo di prima, stasera ha giocato a sinistra. Sta raggiungendo una maturità tecnica e atletica straordinaria, sono molto felice per quello che sta facendo in questi ultimi due mesi». Parole che confermano la centralità del fantasista nel progetto tecnico della Roma, in una serata europea che rafforza le ambizioni del club.

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