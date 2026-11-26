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Dopo la vittoria dell'Inter contro lo Stoccarda in Champions League, l'allenatore Cristian Chivu ha commentato la prestazione della squadra, evidenziando gli aspetti positivi della serata. Secondo il tecnico, i nerazzurri sono stati capaci di gestire i momenti delicati della partita con maturità e concentrazione.

Mentalità e organizzazione

Chivu ha sottolineato come l'Inter sia stata brava sotto molteplici aspetti: mentalità, organizzazione e intensità. Il tecnico ha spiegato che in Champions League non si può sempre dominare dall'inizio alla fine, e accettare questa realtà è fondamentale per ottenere risultati. La squadra è rimasta in partita, mantenendo equilibrio e propositività anche nei momenti di difficoltà.

Analisi dei primi minuti

Il tecnico ha poi analizzato l'avvio di gara, riconoscendo che nei primi venti minuti lo Stoccarda ha mostrato maggiore intensità. L'Inter ha difeso con energia, bassa e compatta, riuscendo a respingere i cross avversari e a limitare le occasioni pericolose. Con un po' più di lucidità e fortuna, i nerazzurri avrebbero potuto passare in vantaggio prima, ma alla fine sono riusciti a sbloccare la partita e a raddoppiare.

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Prospettive future

Queste parole di Chivu confermano la crescita dell'Inter under suo, con una squadra che sembra aver trovato la giusta mentalità per affrontare le competizioni europee. La Champions League è un torneo impegnativo, e la capacità di soffrire e restare compatti sarà cruciale per il prosieguo del cammino. I tifosi nerazzurri possono essere ottimisti visti i segnali positivi mostrati dalla squadra.

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