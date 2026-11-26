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Il Milan si prepara ad affrontare l'Olympiacos nella quarta giornata di Europa League, ma l'allenatore Ruben Amorim deve fare i conti con un'emergenza infortuni sempre più grave. Alle assenze già note si aggiungono quelle di Bartesaghi e Camarda, portando il totale a nove indisponibili.

Nuovi infortuni per Bartesaghi e Camarda

Il terzino Bartesaghi è alle prese con una peritendinite alla gamba destra, mentre l'attaccante Camarda ha riportato un problema alla caviglia. Entrambi hanno lasciato il raduno e non saranno a disposizione per la sfida contro i greci. Questi due nuovi forfait si sommano a quelli di Saelemaekers, Gabbia, Terracciano, Chukwueze, Loftus-Cheek, Modric e Pavlovic, tutti ai box.

Scelte obbligate per Amorim

Con così tante assenze, il tecnico portoghese è costretto a schierare una formazione rimaneggiata. Sulla corsia sinistra Estupinan dovrebbe prendere il posto di Bartesaghi, mentre le possibilità di rotazione sono ridotte al minimo. L'unica nota positiva è il recupero di Tomori, che torna a disposizione della difesa rossonera.

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Una sfida delicata per il cammino europeo

Il Milan è chiamato a una prova importante contro l'Olympiacos, avendo raccolto solo 3 punti nelle prime quattro partite del girone di Europa League. La necessità di fare risultato è fondamentale per rilanciare le speranze di qualificazione. La partita si giocherà alle 18.45 e sarà trasmessa in diretta.

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