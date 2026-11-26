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Otto persone hanno ricevuto un invito a dedurre nell’ambito dell’indagine sulla gestione delle pratiche di assistenza protesica. Per tre destinatari è stato disposto il sequestro conservativo dei beni

La Procura regionale della Corte dei conti per la Calabria contesta un presunto danno erariale di 3.114.944 euro a carico dell’Asp di Catanzaro, in relazione a rimborsi per la fornitura di protesi acustiche. L’inchiesta riguarda circa 2.970 pratiche, gestite tra gennaio 2022 e novembre 2024.

L’invito a dedurre è stato notificato a otto persone, tra cui tre dirigenti medici di una struttura sanitaria pubblica. Si tratta di un atto che permette ai destinatari di conoscere gli elementi raccolti dalla Procura e presentare le proprie osservazioni prima dell’eventuale citazione in giudizio.

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L’ipotesi sui rimborsi per le protesi acustiche

L’istruttoria è partita da una segnalazione del Gruppo della Guardia di finanza di Lamezia Terme. Secondo la ricostruzione della Procura contabile, due società attive nella vendita di protesi acustiche avrebbero ottenuto rimborsi pubblici con il concorso di medici specialisti abilitati a prescrivere e collaudare gli ausili.

La Procura ipotizza che, per simulare il corretto svolgimento delle procedure, siano state predisposte o utilizzate prescrizioni specialistiche, esami audiometrici, verbali di collaudo e altra documentazione sanitaria ritenuta falsa. Le pratiche avrebbero così indotto l’Asp ad autorizzare e liquidare prestazioni considerate non dovute.

Queste ricostruzioni costituiscono, allo stato, ipotesi accusatorie. Le eventuali responsabilità dovranno essere accertate nelle successive fasi del procedimento.

Come è stato calcolato il danno contestato

La somma complessiva indicata dalla Procura si compone di due voci:

2.396.110 euro per il danno diretto, corrispondente ai rimborsi ritenuti indebiti;

per il danno diretto, corrispondente ai rimborsi ritenuti indebiti; 718.833 euro per il danno da disservizio, quantificato nel 30% del danno diretto.

Il totale contestato all’Azienda sanitaria provinciale di Catanzaro ammonta quindi a 3.114.944 euro.

Sequestro conservativo e udienza del 14 dicembre

Su richiesta della Procura, il presidente della Sezione giurisdizionale regionale ha disposto il sequestro conservativo nei confronti del legale rappresentante di una delle società fornitrici e di due dirigenti medici. Il provvedimento riguarda beni patrimoniali, immobili e beni mobili registrati, entro i limiti delle somme contestate a ciascun destinatario.

Il sequestro è stato disposto prima del contraddittorio e sarà esaminato nell’udienza del 14 dicembre 2026. Il giudice potrà confermarlo, modificarlo o revocarlo.

L’invito a dedurre precede l’eventuale giudizio contabile e consente ai destinatari di consultare gli elementi probatori e depositare documenti e deduzioni difensive. Sarà il prosieguo del procedimento a chiarire se sussistano responsabilità e quali conseguenze ne derivino.

Presunzione di innocenza

Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 27 della Costituzione italiana e della normativa vigente in materia di presunzione di innocenza, tutti gli indagati sono da considerarsi innocenti fino a sentenza definitiva di condanna.

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