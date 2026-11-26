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Verifiche della Polizia amministrativa a Catanzaro quartiere Lido e Stalettì mentre sei richieste di porto di fucile sono finite al centro di procedure di diniego per la mancanza dei requisiti previsti

Proseguono i controlli amministrativi nel Catanzarese condotti dalla Divisione Polizia Amministrativa e di Sicurezza della Questura. Le verifiche hanno interessato diversi settori sottoposti ad autorizzazione, tra cui sale giochi, agenzie di scommesse, attività con apparecchi VLT, oreficerie e compro oro.

Durante le ispezioni sono emerse alcune irregolarità che hanno portato alla contestazione delle violazioni previste e all’applicazione delle relative sanzioni. Parallelamente sono state avviate sei procedure di diniego per il rilascio del porto di fucile, dopo l’accertamento di carenze nei requisiti richiesti dalla normativa.

Irregolarità in un’agenzia di scommesse a Catanzaro quartiere Lido

Uno dei controlli ha riguardato un’agenzia di giochi e scommesse a Catanzaro quartiere Lido. All’interno dell’attività sarebbe stata riscontrata la presenza di un preposto privo della preventiva autorizzazione rilasciata dall’Autorità provinciale di pubblica sicurezza.

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La figura del preposto assume compiti di responsabilità nella gestione dell’esercizio e deve essere preventivamente autorizzata. Questo passaggio consente alle autorità di verificare il possesso dei requisiti necessari e di individuare con chiarezza chi opera per conto del titolare della licenza.

A Stalettì individuata un’attività priva delle licenze

Un’altra verifica è stata effettuata a Stalettì, con la partecipazione del personale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. In questo caso è stata individuata un’attività di giochi e scommesse esercitata senza le prescritte licenze di polizia.

Le autorizzazioni rappresentano un requisito essenziale per operare legalmente nel settore. I controlli servono anche a verificare la regolarità delle apparecchiature, la tracciabilità delle giocate e il rispetto delle disposizioni predisposte per prevenire fenomeni illeciti.

New slot accese fuori dagli orari consentiti

Nel corso di un ulteriore intervento a Catanzaro Lido sono state riscontrate violazioni delle prescrizioni stabilite al momento del rilascio della licenza e delle disposizioni regionali sugli orari di funzionamento delle new slot.

In assenza di provvedimenti comunali più restrittivi, l’attività degli apparecchi da intrattenimento deve essere sospesa nelle seguenti fasce orarie:

dalle ore 12:30 alle ore 14:30

dalle ore 24:00 alle ore 09:00

La limitazione degli orari rientra nelle misure finalizzate a contrastare il gioco d’azzardo patologico e a ridurre l’esposizione continuativa degli utenti agli apparecchi da gioco.

Controlli rafforzati per tutelare i minori

La vigilanza nel settore delle scommesse riveste particolare importanza per la tutela dei minori, ai quali deve essere impedito l’accesso al gioco con vincite in denaro.

La verifica delle licenze, degli orari e della corretta gestione degli esercizi contribuisce a creare ambienti più sicuri e a contrastare sia l’esercizio abusivo sia eventuali comportamenti capaci di favorire l’avvicinamento dei più giovani al gioco.

Sei procedure di diniego per il porto di fucile

Accanto ai controlli negli esercizi commerciali, gli uffici della Divisione PAS stanno proseguendo l’esame delle domande relative a passaporti, autorizzazioni di polizia e licenze per il porto di fucile.

A seguito delle verifiche istruttorie sono state avviate sei procedure di diniego nei confronti di altrettanti richiedenti. In base agli accertamenti effettuati, sarebbero emerse carenze nei requisiti necessari per ottenere l’autorizzazione.

L’avvio della procedura non coincide automaticamente con il provvedimento definitivo, ma consente agli interessati di conoscere le motivazioni e di presentare eventuali osservazioni nei termini previsti.

Come viene valutata l’affidabilità dei richiedenti

Il rilascio di una licenza per il porto d’armi richiede una valutazione rigorosa dell’affidabilità del richiedente. Gli accertamenti possono riguardare la presenza di condanne incompatibili, misure di prevenzione o sicurezza, comportamenti rilevanti e altri elementi utili a stabilire l’idoneità del soggetto.

L’obiettivo è evitare che le armi siano affidate a persone che possano costituire un pericolo per sé stesse o per gli altri. La valutazione non si limita quindi agli aspetti formali della domanda, ma comprende un esame complessivo dei requisiti personali previsti dalla legge.

Prevenzione e sicurezza al centro delle verifiche

L’attività della Polizia amministrativa di Catanzaro si sviluppa su due fronti complementari. Da una parte ci sono i controlli negli esercizi soggetti a licenza, dall’altra l’esame delle domande presentate dai cittadini per ottenere autorizzazioni e documenti.

Le verifiche puntano a garantire il rispetto delle regole da parte delle attività economiche, a proteggere i minori dai rischi legati al gioco e a impedire il rilascio di licenze per armi in assenza dei necessari requisiti di affidabilità. Un lavoro di prevenzione che contribuisce alla sicurezza dei cittadini e del territorio.

Presunzione di innocenza

Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 27 della Costituzione italiana e della normativa vigente in materia di presunzione di innocenza, tutti gli indagati sono da considerarsi innocenti fino a sentenza definitiva di condanna.

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