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Nei giorni scorsi, la Polizia di Stato ha intensificato i servizi straordinari di vigilanza e controllo sia nei centri urbani della provincia di Bari sia presso i principali snodi ferroviari del capoluogo e di Bitonto. L'operazione, disposta dal Questore Annino Gargano, ha visto l'impiego coordinato di equipaggi della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza, con il supporto delle unità cinofile antidroga.

Controlli a Bitonto: identificazioni e sequestri

In particolare, a Bitonto, è stato attuato un articolato dispositivo finalizzato a contrastare i fenomeni di illegalità diffusa e lo spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso dell'attività sono state identificate 115 persone, di cui 47 con precedenti di polizia e 7 sottoposte alla misura di prevenzione dell'Avviso Orale del Questore. Sono stati inoltre sottoposti a verifica 30 veicoli, con la contestazione di 3 sanzioni al Codice della Strada e il ritiro di 2 patenti di guida.

Nel medesimo contesto, sono state effettuate tre perquisizioni personali ed è stata sequestrata sostanza stupefacente del tipo hashish e marijuana. Quattro persone sono state segnalate all'Autorità Amministrativa per detenzione di stupefacenti ad uso personale ai sensi dell'art. 75 D.P.R. 309/90. Infine, sono stati controllati due esercizi pubblici e alcune sale slot per verificare il rispetto della normativa vigente.

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Vigilanza nelle stazioni ferroviarie

Parallelamente, in ambito ferroviario, la Polizia di Stato ha svolto specifici servizi di vigilanza e prevenzione presso le stazioni di Bari Centrale e Bitonto, nonché a bordo dei convogli, per garantire la tutela dei viaggiatori, del personale e degli impianti ferroviari. L'operazione è stata condotta dal personale del Reparto Operativo Polfer di Bari Centrale e della Squadra di Polizia Giudiziaria del Compartimento Polizia Ferroviaria per la Puglia, la Basilicata e il Molise, con il supporto di equipaggi della Guardia di Finanza e delle loro unità cinofile antidroga.

In particolare, nella stazione ferroviaria di Bitonto, i poliziotti e i militari della Guardia di Finanza hanno tratto in arresto un uomo per il reato di detenzione ai fini di spaccio, poiché sorpreso in possesso di sostanza stupefacente occultata all'interno del proprio abbigliamento. Inoltre, nel corso dei controlli nello scalo e sui treni, altre persone in transito sono state segnalate all'Autorità Amministrativa per detenzione di droghe leggere per uso personale, con il contestuale sequestro delle sostanze.

I controlli straordinari sul territorio e in ambito ferroviario proseguiranno con cadenza regolare al fine di garantire una costante presenza delle Forze dell'Ordine e innalzare i livelli di sicurezza a favore della cittadinanza.

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