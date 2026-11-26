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La tensione nel Golfo Persico torna a salire dopo che il Kuwait ha annunciato di aver individuato e neutralizzato un gruppo di droni iraniani penetrati nel proprio spazio aereo. Le difese aeree del paese hanno intercettato i velivoli senza pilota provenienti dall'Iran, in quello che appare come un nuovo episodio di scontro diretto tra Teheran e i paesi della regione alleati degli Stati Uniti.

Il raid contro il sito strategico e i feriti

Secondo le prime ricostruzioni, uno dei droni è riuscito a colpire un sito strategico all'interno del territorio kuwaitiano. L'attacco ha provocato il ferimento di quattro persone, tra cui due cittadini italiani, rimasti colpiti dalle schegge dell'esplosione. I due connazionali sono stati trasportati in ospedale per ricevere le cure necessarie; le loro condizioni non sarebbero gravi, ma le autorità consolari stanno seguendo la vicenda con attenzione.

La reazione del Kuwait e il contesto regionale

Le autorità kuwaitiane hanno confermato l'abbattimento dei droni iraniani e l'apertura di un'indagine sull'accaduto, rafforzando le misure di sicurezza intorno agli impianti considerati sensibili. L'episodio si inserisce in un quadro di crescente instabilità nell'area del Golfo, dove negli ultimi mesi si sono moltiplicati gli attacchi con droni e missili attribuiti a gruppi filoiraniani. Il coinvolgimento di cittadini stranieri, tra cui due italiani, rischia di allargare il fronte diplomatico e di spingere l'Italia a chiedere chiarimenti.

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L'attenzione dell'Italia e le prossime mosse

La Farnesina è in contatto con le autorità locali per seguire da vicino la situazione dei due feriti italiani. Il governo italiano valuta se rafforzare le misure di sicurezza per i propri cittadini presenti in Kuwait e negli altri paesi della regione. L'attacco con droni iraniani conferma la fragilità degli equilibri nel Golfo e la necessità di una risposta coordinata da parte della comunità internazionale per evitare un'escalation militare. (Immagine illustrativa generata con IA)

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