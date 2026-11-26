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La 51.a 3 Zinnen Ski-Marathon torna protagonista nel weekend del 9 e 10 gennaio 2027

In Alta Val Pusteria la Classic Race (60 o 30 km) e la Prato Piazza Mountain Challenge (30 km)

Paolo Fanton, vincitore per tre volte di fila della Prato Piazza Mountain Challenge, punta al poker

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Già attese 15 nazioni al via e fino al 30 novembre sono disponibili online le tariffe agevolate

Sabato 9 e domenica 10 gennaio 2027 torna uno degli appuntamenti più attesi dagli appassionati dello sci di fondo: la 51.a edizione della 3 Zinnen Ski-Marathon si prepara a regalare due giornate di divertimento e grandi sfide sulle piste di un’Alta Val Pusteria già imbiancata.

La manifestazione altoatesina firmata Sport OK Dobbiaco proporrà come sempre un programma ricco e variegato, che prenderà il via sabato con la tradizionale Classic Race da 60 o 30 km. Il tracciato parte dalla silenziosa e spettacolare Val Fiscalina, attraversa Sesto, San Candido e Dobbiaco, fino a raggiungere la Val Fonda dove si trova il giro di boa per la distanza più lunga, prima di fare rotta verso il traguardo di Villabassa. Sono già attese oltre quindici nazioni al via, con atleti dall’Europa e dal resto del mondo pronti a rendere il parterre ancora più variegato e di livello. Lo scenario indimenticabile delle Tre Cime farà da cornice a un appuntamento che rende protagonisti tanto gli amatori, vera anima della manifestazione, quanto gli specialisti delle lunghe distanze, attesi in massa anche grazie all’assenza di altri eventi del massimo circuito internazionale nel weekend. Tra i grandi protagonisti ha già confermato la propria presenza Paolo Fanton, dominatore negli ultimi tre anni della Prato Piazza Mountain Challenge e ora intenzionato a calare un poker di prestigio. Una sfida ambiziosa per il fondista trentino classe 1991, legato in modo speciale a questa manifestazione, come racconta: “È una competizione a cui sono molto affezionato e parteciparvi è sempre un piacere. Le ultime tre edizioni mi hanno regalato grandi soddisfazioni, ma voglio continuare a puntare in alto e provare a conquistare il quarto successo. Sto lavorando sodo in vista di una stagione che per me scatterà proprio a gennaio. In questi mesi ci siamo alternati tra allenamenti sugli skiroll, uscite in bicicletta, corsa e sessioni in palestra”.

La Prato Piazza Mountain Challenge è una sfida da 30 km in tecnica libera, che da Villabassa porta i concorrenti a raggiungere i 2.000 metri di quota. Nel suo tratto conclusivo, il percorso prevede sette chilometri in salita con una pendenza media del 10% fino al traguardo nell’incantevole Parco Naturale Fanes-Senes-Braies: “Arrivare in un posto così straordinario è un qualcosa che poche altre gare possono offrire – racconta Fanton. – È un’esperienza speciale, non solo per la gara in sé, ma anche per la bellezza del paesaggio che ci circonda. E lo è per tutti, dai più ambiziosi che puntano al podio, agli amatori che vogliono semplicemente vivere la gara e godersi il percorso. Per me tagliare il traguardo è la soddisfazione più grande. Anche nel pieno della concentrazione, c’è sempre un momento per alzare lo sguardo, catturati da uno degli scenari più spettacolari dell’intero calendario”.

Le iscrizioni sono aperte online e, fino a lunedì 30 novembre, sarà possibile approfittare delle tariffe agevolate sul sito della 3 Zinnen Ski-Marathon. Un’occasione da cogliere al volo per assicurarsi un pettorale a 79 € per una singola gara o a 129 € per entrambe le prove. Non manca però uno sguardo anche ai più giovani: il comitato organizzatore, guidato dal presidente Gerti Taschler, riserva ai nati nel 2010 e 2011 uno sconto del 50% sulla quota d’iscrizione, valido esclusivamente per la Classic Race da 30 km. Inoltre, venerdì 8 è in programma la Mini Ski-Marathon, tradizionale appuntamento alle 14.30 a Villabassa, sulla Pista Hirben, che divertirà bambini e bambine nati tra il 2013 e il 2022. E ad attendere tutti i piccoli concorrenti ci sarà una simpatica sorpresa.

Info: www.ski-marathon.com

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