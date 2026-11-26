Codice Rosso e cybercrime al femminile: a Fiorenzuola un convegno per informare e prevenire
In occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, la sede di Biffi Italia S.r.l. a Fiorenzuola d'Arda ha ospitato il convegno Codice Rosso e Violenza di Genere – Il Cyber Crime rivolto al femminile. L'iniziativa, promossa con il coinvolgimento della Questura di Piacenza, ha richiamato oltre 100 partecipanti in presenza e altrettanti collegati da remoto, confermando l'attenzione verso un tema di stringente attualità.
Un confronto concreto su prevenzione e contrasto
Obiettivo dell'incontro era sensibilizzare e informare sui fenomeni della violenza di genere e sui reati informatici che colpiscono sempre più spesso le donne. Non solo una riflessione teorica, ma un approfondimento sugli strumenti di prevenzione, tutela e contrasto previsti dall'ordinamento giuridico, con indicazioni pratiche per riconoscere i segnali di rischio e agire tempestivamente.
Le voci degli esperti della Polizia di Stato
A relazionare sono stati il personale della Divisione Anticrimine della Questura di Piacenza e della Sezione Operativa per la Sicurezza Cibernetica – Polizia Postale e delle Comunicazioni di Piacenza. Grazie alla loro esperienza quotidiana nella prevenzione e nel contrasto a questi fenomeni, i rappresentanti della Polizia di Stato hanno condiviso competenze tecniche, casi pratici e indicazioni operative utili ad affrontare sia le condotte riconducibili al Codice Rosso, sia le insidie del cybercrime declinato al femminile.
Un momento formativo di grande rilevanza
L'evento si è distinto per il confronto diretto tra esperti e pubblico, offrendo un'occasione di formazione concreta su un tema che intreccia tutela della persona e sicurezza digitale. Un'iniziativa che ribadisce l'importanza di fare rete tra istituzioni, aziende e cittadini per prevenire la violenza e i suoi risvolti online.
Meteo dove sei
Pioggia e temperature, ora per ora
Le prossime 24 ore e i prossimi 7 giorni del comune in cui ti trovi.
Consenti la posizione e qui compare il meteo del tuo comune. La usiamo solo per trovare il comune.
Vuoi restare sempre aggiornato con le notizie più importanti?
Iscriviti ai nostri canali ufficiali:
Riceverai in tempo reale tutti gli aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone.