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Decretato il vincitore del concorso artistico per il 43° Skiri Trophy XCountry 2027

Il progetto dello studente Marco Vanzo (4.a F) vince il contest a tema “movimento come libertà”

L’opera sarà trasformata in una scultura di ghiaccio ed esposta nel weekend di gara (23-24 gennaio)

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Procedono a pieno ritmo i lavori del GS Castello, mentre le iscrizioni sono aperte e disponibili online

Mancano ormai meno di due mesi all’appuntamento più atteso dai giovani fondisti, lo Skiri Trophy XCountry, iconica competizione giovanile sugli sci stretti in programma nel weekend del 23 e 24 gennaio allo Stadio Olimpico del Fondo di Lago di Tesero, e intanto il comitato del GS Castello rinnova la propria appartenenza alla comunità della Val di Fiemme (TN) con un progetto diventato ormai tradizione.

In occasione della 43.a edizione il comitato organizzatore coordinato da Nicoletta Nones, in collaborazione con il Liceo del Design e delle Arti “G. Soraperra” di Pozza di Fassa, ha indetto l’amato contest artistico che rende protagonista la creatività dei più giovani. Nelle scorse settimane gli studenti e le studentesse dell’istituto si sono cimentati nella realizzazione di disegni a mano libera, ispirati dal tema “il movimento come libertà”. Un messaggio pensato per celebrare il diritto di ogni donna a muoversi liberamente e in sicurezza, valorizzando l’espressione della libertà nello sport e in particolare tramite lo sci di fondo, vivendo senza paura gli spazi aperti, a contatto con la natura e nel silenzio dei boschi innevati.

Proprio in concomitanza con la Giornata mondiale contro la violenza sulle donne, è stata indetta la votazione per decretare il progetto vincitore. Una scelta tutt’altro che semplice, vista la qualità, la cura e la sensibilità con cui tutti i lavori sono stati realizzati e presentati.

A conquistare il primo posto è stato lo studente della classe 4.a F, Marco Vanzo, autore di un'opera raffigurante Skiri in versione femminile mentre, sugli sci stretti, affronta il proprio percorso accompagnata dal calore degli abitanti locali. Il progetto ha saputo interpretare al meglio il tema, conquistando la giuria composta per l’occasione dalla coordinatrice del comitato organizzatore Nicoletta Nones e da Tiziano Deflorian, Barbara Fanton, Matthias Sieff e Nathalie Zancanella. Il progetto vincitore sarà così trasformato nella statua di ghiaccio che accoglierà gli atleti del 43° Skiri Trophy XCountry nella due giorni di gennaio. Come sempre, per la giuria non è stato semplice scegliere tra le numerose proposte realizzate dagli studenti dell’istituto: a salire sul podio, insieme al vincitore, sono stati anche i lavori di Angela Spada (3.a F), autrice di un disegno che ritrae Skiri lanciata verso la vittoria, e di Desire Varesco (2.a A), premiata per aver saputo ben rappresentare la femminilità e la gioia della propria scoiattolina.

Il conto alla rovescia verso il 43° Skiri Trophy XCountry continua: il GS Castello è al lavoro per un’edizione che riporta sulle piste olimpiche dello Stadio del Fondo di Lago di Tesero il “mundialito”, da oltre quarant’anni palcoscenico del talento e della passione delle nuove generazioni. Le iscrizioni sono aperte sul sito ufficiale della manifestazione fino al raggiungimento dei 1.500 concorrenti, per un’edizione pronta a regalare due giornate di sport, sfide e divertimento dagli U10 agli U16, senza dimenticare però anche i più grandi, attesi dal tradizionale appuntamento “Revival”. In Val di Fiemme gli “scoiattolini” si preparano a dare spettacolo, divertirsi e ad inseguire nuovi sogni.

Info: www.skiritrophy.com

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