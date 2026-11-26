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La comunicazione della diagnosi di demenza è uno dei momenti più delicati del percorso di cura. Se affrontata con la giusta attenzione, rafforza la relazione tra la persona direttamente interessata, i familiari e i professionisti e favorisce decisioni condivise; soprattutto, permette alla persona con demenza di esprimere i propri desideri e partecipare, per quanto possibile, alle scelte sul proprio futuro.

Per questo il tema sarà al centro del webinar gratuito “Comunicare la diagnosi di demenza”, organizzato da Alzheimer Italia ETS, in programma giovedì 3 dicembre 2026 alle ore 18 in diretta sulla piattaforma Zoom. Ad aprire l'incontro sarà la testimonianza di Fabrizio Minei, che nel 2023 ha ricevuto una diagnosi di demenza. 66 anni, di Torino, dopo una vita lavorativa come informatico oggi è membro del Gruppo di Lavoro di Persone con Demenza di Alzheimer Italia. Attraverso la sua esperienza personale offrirà il punto di vista di chi vive in prima persona il momento della diagnosi e il percorso che ne segue.

Carla Pettenati - specialista in Medicina interna, Geriatria e Neurologia - approfondirà poi gli aspetti clinici, etici e relazionali legati alla comunicazione della diagnosi di demenza, soffermandosi sulle indicazioni delle società scientifiche e sulle modalità per affrontare questo momento. L’appuntamento sarà moderato da Cristina Brioschi, psicologa e psicoterapeuta di Alzheimer Italia. Per partecipare è sufficiente iscriversi al link bit.ly/webinar_dicembre2026.

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Quali difficoltà incontrano professionisti e familiari? Che ruolo ha la consapevolezza della propria condizione? Come tenere conto dei bisogni, delle domande e del desiderio di partecipazione della persona? Sono alcune delle domande a cui la dottoressa Pettenati proverà a dare risposta nel corso dell’incontro.

Gli elementi in gioco sono molti. C’è il diritto della persona con demenza a essere informata e a partecipare alle decisioni che la riguardano, ma anche il desiderio dei familiari di proteggerla da una notizia difficile. Per lungo tempo si è ritenuto che tacere la diagnosi fosse una forma di tutela: oggi si riconosce il valore dell’autodeterminazione. Comunicare la diagnosi diventa così l’inizio di un percorso fatto di ascolto e di rispetto dei tempi, della sensibilità e del livello di consapevolezza di ciascuno.

Carla Pettenati è coautrice del Piano Alzheimer Regione Lombardia e del progetto sperimentale che ha portato alla creazione del Centro Regionale Alzheimer che ha diretto, oggi CDCD della ASST Rhodense. È socio fondatore SinDem per la quale è stata presidente della sezione Lombardia. Ha svolto attività scientifica come principal investigator di studi di fase II-IV, redatto pubblicazioni censite e alcuni libri come autrice e co-autrice tra i quali il Vademecum Alzheimer, prima guida italiana. Ha svolto e svolge attività di progettazione e innovazione di servizi, di formazione per specialisti, medici, operatori e caregiver, di divulgazione e prevenzione territoriale.

Per informazioni, supporto e consulenza, Alzheimer Italia mette a disposizione di familiari e caregiver il servizio gratuito Pronto Alzheimer: chiamando lo 02809767 da lunedì a venerdì, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18, è possibile parlare con esperti di diversi ambiti (da quello socioassistenziale e psicologico fino a quello previdenziale e legale) per ricevere ascolto, orientamento e consigli pratici a titolo completamente gratuito. Negli altri orari e nel weekend è possibile lasciare un messaggio in segreteria o scrivere a [email protected].

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