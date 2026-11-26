Ultras della Sampdoria identificati ad Avellino: 19 denunciati per gli scontri del 9 ottobre
La Digos della Questura di Avellino, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica, ha chiuso l'operazione Slow Motion con l'identificazione di 19 tifosi appartenenti al gruppo ultras della Sampdoria. I soggetti sono ritenuti responsabili, a vario titolo, dei disordini avvenuti il 9 ottobre 2026 in occasione della partita U.S. Avellino – Sampdoria. Le denunce si aggiungono a quelle già notificate a quattro sostenitori avellinesi, destinatari dei primi provvedimenti di Daspo.
Come si sono svolti i fatti secondo gli inquirenti
Secondo la ricostruzione della Digos, durante le fasi di afflusso verso lo stadio i 19 ultras doriani sono scesi dai mezzi su cui viaggiavano (un autobus e alcuni minivan) all'altezza dell'area di servizio autostradale Irpinia Sud. Dopo aver tagliato la catena di un cancello perimetrale, il gruppo composto da circa 50 persone ha imboccato a piedi una strada poderale per raggiungere le vicinanze dell'impianto sportivo, eludendo i percorsi di sicurezza previsti e dirigendosi verso il settore ospiti.
Nell'area antistante lo stadio i facinorosi hanno forzato per qualche istante il dispositivo di ordine pubblico, entrando in contatto diretto con la tifoseria locale. L'intervento degli operatori di Polizia ha ripristinato le condizioni di sicurezza e riportato gli ospiti nel settore loro dedicato. Durante i tafferugli, caratterizzati dall'accensione di numerosi fumogeni, la quasi totalità dei sostenitori di entrambe le fazioni ha agito con il volto travisato e impugnando oggetti atti a offendere, come cinture, aste e bastoni.
Le accuse e i provvedimenti in arrivo
Alla luce degli elementi raccolti, per i 19 soggetti identificati è scattata la denuncia in stato di libertà per rissa aggravata e concorso nei reati di inosservanza dei provvedimenti dell'autorità, resistenza a pubblico ufficiale, utilizzo di caschi o altri mezzi idonei a ostacolare il riconoscimento in luogo pubblico e possesso di oggetti atti a offendere durante manifestazioni sportive. Il Questore di Avellino, tramite la Divisione Polizia Anticrimine, avvierà i procedimenti per l'emissione dei successivi Daspo nei confronti di ciascuno dei 19 tifosi.
L'operazione conferma l'impegno della Polizia di Stato, coordinata dalla Procura di Avellino, nel contrasto a ogni forma di violenza durante le manifestazioni sportive. Il calcio è sana competizione e non violenza.
Si precisa che le contestazioni sono allo stato provvisorie e la colpevolezza delle persone sottoposte alle indagini sarà accertata solo all'esito del giudizio definitivo.
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