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Un duro colpo ai patrimoni della criminalità organizzata arriva da Caserta, dove la Polizia di Stato e la Guardia di Finanza hanno eseguito un sequestro di beni del valore di circa 28 milioni di euro nei confronti di un imprenditore di Casal di Principe, già condannato per associazione mafiosa e legato al clan dei Casalesi, in particolare al gruppo Schiavone.

L'operazione e il provvedimento

Il provvedimento è stato emesso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, su proposta della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli e della Questura di Caserta. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine per il suo ruolo nell'organizzazione criminale, aveva accumulato un ingente patrimonio che ora è stato posto sotto sequestro.

I beni confiscati

Tra i beni sequestrati figurano più di cento immobili, diversi complessi aziendali, numerosi rapporti finanziari, auto di lusso e imbarcazioni. La loro dislocazione interessa principalmente le province di Caserta e Latina, segno di una ramificazione territoriale delle attività illecite.

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L'importanza dell'operazione

Questa operazione rappresenta un importante risultato nella lotta alla criminalità organizzata, dimostrando l'efficacia della collaborazione tra le diverse forze di polizia e la magistratura nel colpire i patrimoni illeciti. Il sequestro di beni di così elevato valore priva i clan di risorse fondamentali per le loro attività, rappresentando un duro colpo all'economia criminale della zona.

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