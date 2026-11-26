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Il Milan conquista una vittoria fondamentale in Europa League battendo l'Olympiacos per 4-2 allo stadio Karaiskakis di Atene. Dopo due sconfitte consecutive, i rossoneri ritrovano un sorriso e riaprono uno spiraglio di speranza per il prosieguo della competizione europea.

La partita

L'incontro inizia in salita per il Milan, che subisce due reti tra la fine del primo tempo e l'inizio della ripresa. Il primo gol arriva su un'autorete di Maignan, mentre il secondo è firmato da João Silva, che approfitta di una disattenzione difensiva. Sul 2-0 per i padroni di casa, la situazione per i rossoneri sembra complicarsi ulteriormente.

La rimonta rossonera

Ma la squadra di mister Pioli non si arrende e trova la forza per reagire. Il primo segnale di riscossa arriva con Hutchinson, che accorcia le distanze e riaccende le speranze del Milan. Poco dopo, Cisse firma il pareggio, riportando la partita in equilibrio. Nella ripresa, i rossoneri completano la rimonta con le reti di Pulisic e Moreira, che suggellano il definitivo 4-2.

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Le implicazioni

Questa vittoria assume un'importanza capitale per il cammino del Milan in Europa League. Dopo un avvio di competizione difficile, i tre punti conquistati ad Atene rilanciano le ambizioni del club rossonero, che ora può guardare con maggiore fiducia ai prossimi impegni. La reazione di carattere mostrata contro l'Olympiacos è un segnale incoraggiante per il prosieguo della stagione.

Il Milan tornerà in campo nel prossimo turno di Europa League con l'obiettivo di dare continuità a questa preziosa vittoria esterna.

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