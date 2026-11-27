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La Juventus cala il poker contro l'Omonia e conquista tre punti pesanti in Europa League, avvicinandosi sempre di più agli ottavi di finale diretti. Dopo un inizio complicato, i bianconeri hanno saputo reagire e ribaltare il risultato, regalando ai tifosi dello Stadium una serata ricca di emozioni e gol spettacolari.

Spalletti soddisfatto: vittoria e spettacolo

Al termine della partita, l'allenatore Luciano Spalletti ha analizzato la prestazione ai microfoni: "Fino al pareggio è sembrata un po' la partita contro il Venezia, poi Cambiaso ha rimesso un po' tutto a posto: siamo contenti di aver divertito il pubblico con gol bellissimi". Il tecnico ha poi aggiunto: "All'inizio abbiamo avuto qualche incertezza che loro hanno sfruttato, quando capita si incasina la facilità di esibire le tue cose perché senti il timore di un contropiede. Sul secondo gol mi è piaciuta la riconquista alta con Gatti: a volte sono titubanti a rompere la linea difensiva perché ti resta spazio alle spalle e diventa più difficile".

Un anniversario speciale e l'omaggio di Del Piero

La serata è stata impreziosita anche dal ricordo dei 30 anni dalla vittoria della Coppa Intercontinentale a Tokyo. In collegamento dagli studi di Sky, Alessandro Del Piero ha regalato un siparietto: alla domanda di Spalletti su quale gol gli ricordasse la sua perla del '96, l'ex capitano ha risposto sorridendo: "Nessuno perché il mio era in area piccola, ma sai bene che sono legato al tiro a giro e sono stato omaggiato da Cambiaso e Boga".

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Conceicao trascinatore, Boga si gode il gol

Il migliore in campo è stato senza dubbio Conceicao, al rientro dopo un infortunio alla spalla che lo ha tenuto fuori per oltre un mese. Il portoghese, autore di una prestazione superlativa, ha dedicato il gol alla famiglia: "Il gol è dedicato alla mia famiglia, loro sanno quanto è difficile quando stai lontano dai campi e hanno sofferto insieme a me 24 ore al giorno". L'obiettivo degli ottavi è sempre più vicino: "Vogliamo stare in alto e soprattutto chiudere tra le prime otto - ha aggiunto ai microfoni di Sky - anche perché non fare quelle due partite in più (di play-off, ndr)".

Anche Boga è andato a segno contro l'Omonia e ha commentato: "Fare gol è sempre un piacere, vedere tutti gli attaccanti che vanno in rete è molto bello e sono contento per tutti: i primi 20 minuti sono stati complicati e abbiamo avuto qualche difficoltà, poi però siamo riusciti a fare le cose giuste".

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