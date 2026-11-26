Mattarella al PalaEur per Italia-Turchia: una prima volta storica per il basket
La partita di qualificazione ai Mondiali 2027 tra Italia e Turchia ha richiamato l'attenzione di una personalità d'eccezione: il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha presenziato all'incontro al PalaEur di Roma. Un evento storico, poiché è la prima volta che un Capo dello Stato italiano assiste a una partita di pallacanestro. L'arrivo di Mattarella, poco prima dell'inno di Mameli, è stato accolto da un lungo applauso del pubblico. Il Presidente ha preso posto nel box presidenziale accanto al presidente della Fip Giovanni Petrucci e al numero uno del Coni Luciano Buonfiglio.
L'attesa del ct Banchi
Alla vigilia della sfida, il commissario tecnico dell'Italbasket Luca Banchi ha analizzato la partita in conferenza stampa: "Giocheremo contro le squadre che occupano il primo e il secondo posto, Turchia e Serbia; la Turchia è imbattuta e sta dando continuità di risultati, sarà durissima. I ragazzi lavorano con grande impegno, sono consapevoli dell'importanza della posta in palio. Confidiamo di onorare l'appuntamento perché torna la Nazionale a Roma dopo 20 anni e gioca per la prima volta di fronte al Presidente della Repubblica, motivo ulteriore per dar fondo a tutte le nostre energie".
Sul turno di qualificazione, Banchi ha aggiunto: "si gioca a dispetto dell'impossibilità di utilizzare il miglior roster possibile. La finestra di qualificazione entra in un contesto particolare, ogni nazione ha a che fare con il problema del calendario, oggi la Turchia è una delle potenze del basket europeo ed è uno stimolo in più".
Il doppio ruolo di Banchi
Il ct ha poi parlato del suo doppio incarico come allenatore dell'Italia e di Milano: "non cambia nulla, rientrava negli accordi, nella mia figura non c'è nessun impedimento e credo di avere la forma mentale per farlo. Chi non vuole vederlo è perché è prevenuto. Cerco di dedicare ogni energia per portare l'Italia e Milano il più in alto possibile. Come ogni allenatore sento il bisogno di mettermi alla prova su base quotidiana ma quando sei in Nazionale lavori sempre per le future generazioni e per il tuo successore. Penso che stiamo facendo qualcosa di importante per promuovere il basket a ogni livello".
Meteo dove sei
Pioggia e temperature, ora per ora
Le prossime 24 ore e i prossimi 7 giorni del comune in cui ti trovi.
Consenti la posizione e qui compare il meteo del tuo comune. La usiamo solo per trovare il comune.
Vuoi restare sempre aggiornato con le notizie più importanti?
Iscriviti ai nostri canali ufficiali:
Riceverai in tempo reale tutti gli aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone.