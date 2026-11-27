Venti arresti ad Avellino e provincia per il traffico internazionale di cocaina
Un duro colpo al narcotraffico è stato inferto all'alba dai Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino, che hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP di Napoli su richiesta della DDA partenopea. L'operazione ha portato a venti arresti in provincia di Avellino e non solo.
Le accuse e il quadro investigativo
Le persone fermate sono ritenute responsabili, a vario titolo, di associazione finalizzata al traffico internazionale di stupefacenti, con particolare riferimento alla cocaina, oltre che di detenzione e porto abusivi di arma da fuoco. Le indagini, condotte dai militari del Nucleo Investigativo e coordinati dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, hanno permesso di ricostruire una fitta rete di contatti e di smercio della sostanza stupefacente che, secondo gli inquirenti, andava ben oltre i confini regionali.
Le modalità dell'operazione
Per eseguire i provvedimenti, i Carabinieri hanno impiegato un dispositivo articolato, con il supporto dei Comandi dell'Arma territorialmente competenti e di reparti speciali. Le attività hanno interessato diverse località della provincia irpina e hanno richiesto un coordinamento serrato per garantire la sicurezza degli operatori e il buon esito delle operazioni.
Un segnale forte contro il narcotraffico
L'operazione rappresenta un segnale importante nella lotta al traffico internazionale di droga, un fenomeno che continua a destare preoccupazione e che vede impegnate in prima linea le forze dell'ordine e la magistratura. Gli arresti di oggi confermano la determinazione dello Stato nel contrastare le organizzazioni criminali dedite allo spaccio e al traffico di sostanze illecite, con un'attenzione particolare alle rotte che dalla Campania si diramano verso il resto del Paese e l'estero.
Meteo dove sei
Pioggia e temperature, ora per ora
Le prossime 24 ore e i prossimi 7 giorni del comune in cui ti trovi.
Consenti la posizione e qui compare il meteo del tuo comune. La usiamo solo per trovare il comune.
Vuoi restare sempre aggiornato con le notizie più importanti?
Iscriviti ai nostri canali ufficiali:
Riceverai in tempo reale tutti gli aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone.