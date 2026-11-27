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Un duro colpo al narcotraffico è stato inferto all'alba dai Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino, che hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP di Napoli su richiesta della DDA partenopea. L'operazione ha portato a venti arresti in provincia di Avellino e non solo.

Le accuse e il quadro investigativo

Le persone fermate sono ritenute responsabili, a vario titolo, di associazione finalizzata al traffico internazionale di stupefacenti, con particolare riferimento alla cocaina, oltre che di detenzione e porto abusivi di arma da fuoco. Le indagini, condotte dai militari del Nucleo Investigativo e coordinati dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, hanno permesso di ricostruire una fitta rete di contatti e di smercio della sostanza stupefacente che, secondo gli inquirenti, andava ben oltre i confini regionali.

Le modalità dell'operazione

Per eseguire i provvedimenti, i Carabinieri hanno impiegato un dispositivo articolato, con il supporto dei Comandi dell'Arma territorialmente competenti e di reparti speciali. Le attività hanno interessato diverse località della provincia irpina e hanno richiesto un coordinamento serrato per garantire la sicurezza degli operatori e il buon esito delle operazioni.

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Un segnale forte contro il narcotraffico

L'operazione rappresenta un segnale importante nella lotta al traffico internazionale di droga, un fenomeno che continua a destare preoccupazione e che vede impegnate in prima linea le forze dell'ordine e la magistratura. Gli arresti di oggi confermano la determinazione dello Stato nel contrastare le organizzazioni criminali dedite allo spaccio e al traffico di sostanze illecite, con un'attenzione particolare alle rotte che dalla Campania si diramano verso il resto del Paese e l'estero.

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