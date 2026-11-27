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Il maltempo insiste sulle regioni meridionali mentre al Nord avanzano le schiarite. Nel weekend arriveranno venti di Grecale e Tramontana con temperature in calo e possibili gelate mattutine

La perturbazione che sta attraversando l’Italia continuerà a influenzare il tempo soprattutto al Centro e al Sud, dove saranno ancora possibili piogge, rovesci e locali temporali. Al Nord, invece, la pressione inizierà gradualmente ad aumentare, favorendo condizioni più stabili.

Nel corso del weekend l’anticiclone tornerà a estendersi sul Paese, ma sarà accompagnato dall’ingresso di correnti settentrionali più fredde. Dopo un sabato ancora instabile tra il medio Adriatico, il basso Tirreno e le regioni meridionali, domenica il sole prevarrà su gran parte dell’Italia.

Per controllare in tempo reale lo spostamento delle precipitazioni è possibile seguire il Meteo Radar di InfoOggi.it.

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Meteo venerdì 27 novembre

La giornata di venerdì 27 novembre sarà ancora condizionata dal passaggio della perturbazione. Le piogge interesseranno soprattutto il Centro e il Sud, mentre sulle regioni settentrionali si apriranno schiarite sempre più ampie.

Le precipitazioni potranno risultare localmente più frequenti su Umbria, Marche, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia e Sicilia. Nel pomeriggio è atteso un miglioramento sulla Campania e sul Gargano.

Nord

La pressione inizierà lentamente ad aumentare. Il cielo rimarrà irregolarmente nuvoloso, con qualche debole pioggia possibile soprattutto sull’Emilia-Romagna. Condizioni più asciutte e luminose interesseranno il Nordovest e parte del Triveneto.

Sull’alto Adriatico farà il suo ingresso la Bora, mentre i mari risulteranno generalmente mossi.

Le temperature massime saranno comprese prevalentemente tra 8 e 12 gradi nelle aree pianeggianti.

Centro e Sardegna

Il tempo resterà variabile e a tratti instabile. Le precipitazioni saranno più probabili sulla Toscana interna e montuosa, sull’Umbria e sulle Marche centro-settentrionali. Sul versante tirrenico e sulla Sardegna si alterneranno nubi e schiarite.

I venti tenderanno gradualmente ad attenuarsi, mentre i mari resteranno mossi.

Le temperature massime saranno generalmente comprese tra 11 e 16 gradi.

Sud e Sicilia

La perturbazione continuerà a interessare le regioni meridionali con piogge sparse e locali rovesci, generalmente di moderata intensità. Nel pomeriggio sono attese aperture più ampie sulla Campania e sul Gargano.

I venti soffieranno prevalentemente da Libeccio e i mari saranno mossi o molto mossi.

Le temperature massime varieranno dagli 11 gradi di Potenza ai 16 o 17 gradi delle altre principali città meridionali.

Meteo sabato 28 novembre

Sabato la pressione aumenterà con maggiore decisione al Nord, mentre l’ingresso di correnti di Grecale manterrà condizioni instabili lungo il medio e basso Adriatico, sul basso Tirreno, in Calabria e in Sicilia.

Sono previste nevicate sull’Appennino centrale intorno ai 1.000 o 1.300 metri. Al Sud la quota neve sarà generalmente più elevata, tra 1.500 e 1.800 metri.

Nord

La giornata sarà in gran parte stabile e soleggiata, con cielo sereno o poco nuvoloso. Soltanto sulla Romagna montuosa non si esclude qualche debole precipitazione.

I venti si disporranno dai quadranti settentrionali e le temperature diminuiranno, soprattutto nei valori minimi.

Le massime saranno comprese tra 7 e 11 gradi, con possibili gelate mattutine nelle pianure e nelle valli più riparate.

Centro e Sardegna

L’instabilità si concentrerà sul versante adriatico, dove saranno possibili piogge sparse e locali rovesci. Sull’Appennino centrale potrà nevicare a partire da circa 1.000 metri.

Sul versante tirrenico e sulla Sardegna il tempo sarà più asciutto, con schiarite anche ampie. I mari saranno mossi, localmente molto mosso il Tirreno.

Le temperature massime oscilleranno tra 7 o 8 gradi nelle zone interne e circa 15 gradi a Roma e lungo i settori costieri.

Sud e Sicilia

Il tempo resterà instabile con precipitazioni irregolari, più frequenti tra la Sicilia nordorientale, lo Stretto di Messina e la Calabria meridionale. I fenomeni potranno assumere carattere di rovescio.

I venti settentrionali saranno moderati o forti, soprattutto sui settori ionici e sul basso Adriatico. I mari risulteranno mossi o molto mossi.

Le temperature massime saranno comprese tra gli 8 gradi di Potenza e i 14 o 15 gradi delle altre città.

Weekend tra Grecale, rovesci e calo delle temperature

Il fine settimana segnerà una progressiva affermazione dell’alta pressione sull’Italia. Sabato, tuttavia, l’afflusso di aria più fredda dai quadranti nordorientali manterrà una certa instabilità sul medio e basso Adriatico e sulle regioni meridionali.

Le precipitazioni potranno raggiungere localmente accumuli compresi tra 10 e 25 millimetri nell’arco di 24 ore. Sull’Appennino centrale la neve potrà cadere intorno ai 1.100 metri, mentre sui rilievi meridionali la quota si manterrà generalmente oltre i 1.400 o 1.500 metri.

I venti di Grecale e Tramontana potranno raggiungere raffiche tra 30 e 40 chilometri orari sull’alto Adriatico e tra 40 e 50 chilometri orari sullo Ionio e sul basso Adriatico. I mari saranno molto mossi al Sud, con un’attenuazione prevista nel corso di domenica.

Segui l’evoluzione di piogge e rovesci attraverso il Meteo Radar di InfoOggi.it, aggiornato con lo spostamento delle precipitazioni sul territorio nazionale.

Meteo domenica 29 novembre

Domenica l’anticiclone sarà più presente e garantirà una giornata stabile e soleggiata su gran parte del Paese. Le ultime piogge potranno interessare le regioni meridionali, in particolare i settori ionici di Calabria e Sicilia, ma i fenomeni tenderanno ad attenuarsi nel pomeriggio.

Al Nord e sulle regioni centrali prevarranno il sole e il cielo poco nuvoloso. Qualche addensamento potrà ancora interessare le aree adriatiche.

Il clima sarà più freddo nelle prime ore della giornata. Nelle pianure settentrionali le temperature minime potranno scendere fino a 0 o 4 gradi, con locali gelate. Nelle zone interne del Centro-Sud sono attesi valori compresi tra 2 e 8 gradi, mentre lungo le coste si registreranno minime tra 8 e 13 gradi.

Le temperature massime raggiungeranno 10 o 13 gradi nelle aree interne e 14 o 18 gradi lungo i litorali e sulle Isole maggiori.

Tendenza per la prossima settimana

L’inizio della nuova settimana dovrebbe essere caratterizzato da condizioni prevalentemente stabili, ma con un clima più freddo, soprattutto durante la notte e nelle prime ore del mattino.

Da martedì una nuova fase instabile potrebbe raggiungere le regioni adriatiche e successivamente il Sud, mentre il tempo dovrebbe mantenersi più asciutto al Nord e sul versante tirrenico. La tendenza dovrà essere confermata con i prossimi aggiornamenti.

Allerta meteo gialla in otto regioni

Per venerdì 27 novembre è stata valutata un’allerta meteo gialla su alcuni settori di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Umbria. Le criticità riguardano il rischio idraulico, idrogeologico e temporali. mappe.protezionecivile.gov.it

Rischio idraulico

L’allerta interessa:

Calabria nei versanti tirrenici settentrionale e centro-settentrionale

nei versanti tirrenici settentrionale e centro-settentrionale Campania nella Piana campana, nell’area di Napoli e delle isole, nella zona vesuviana e nell’Alto Volturno e Matese

Rischio temporali

Le zone interessate comprendono:

Abruzzo nei bacini del Basso Sangro, Tordino Vomano e Pescara

nei bacini del Basso Sangro, Tordino Vomano e Pescara Basilicata nel settore Basi D

nel settore Basi D Calabria nei versanti tirrenici settentrionale e centro-settentrionale

nei versanti tirrenici settentrionale e centro-settentrionale Molise nella zona litoranea

nella zona litoranea Puglia nel Salento

nel Salento Sicilia nei settori ionici e tirrenici, nelle aree nordorientali e nordoccidentali e nelle isole minori indicate dal bollettino

Rischio idrogeologico

L’allerta riguarda alcuni settori di:

Abruzzo

Calabria

Campania

Molise

Puglia

Sicilia

Umbria

In presenza di rovesci intensi è consigliabile prestare attenzione agli aggiornamenti locali, evitare sottopassi o zone soggette ad allagamenti e seguire le indicazioni delle autorità territoriali.

Segui le precipitazioni in tempo reale

Il weekend porterà un miglioramento progressivo, ma fino a sabato resteranno possibili piogge, vento forte e rovesci soprattutto lungo l’Adriatico e al Sud. Domenica l’anticiclone favorirà condizioni più stabili, accompagnate però da un sensibile calo delle temperature mattutine.

Per conoscere posizione, intensità e movimento delle precipitazioni, segui il Meteo Radar di InfoOggi.it.

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