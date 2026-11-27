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L’indagine della Squadra mobile è partita dal racconto di una ragazza durante un percorso di sostegno psicologico e prosegue per verificare la presenza di eventuali altre vittime

Un uomo e una donna sono stati sottoposti a fermo di indiziato di delitto nell’ambito di un’inchiesta su presunti abusi sessuali ai danni di minorenni. Il provvedimento è stato eseguito dagli investigatori della Squadra mobile della Questura di Roma, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica.

L’attività investigativa ha preso avvio dalla segnalazione di uno psicoterapeuta al quale una minorenne avrebbe confidato, durante un percorso di sostegno, di aver vissuto in passato una relazione profondamente dannosa con un uomo.

Il racconto della minorenne durante il percorso terapeutico

Secondo quanto ricostruito nel corso delle indagini, l’uomo avrebbe approfittato delle fragilità emotive e adolescenziali della ragazza, conquistandone progressivamente la fiducia. Avrebbe presentato alcuni presunti riti di magia bianca come una possibile soluzione ai suoi problemi personali.

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Quelle pratiche, inizialmente descritte come innocue, dall’inizio del 2024 si sarebbero trasformate in comportamenti e attenzioni di natura sessuale. Le condotte contestate avrebbero interessato sia la giovane seguita dallo psicoterapeuta sia la figlia della donna con la quale l’indagato conviveva.

La segnalazione del professionista si è quindi rivelata decisiva per consentire agli investigatori di avviare gli approfondimenti e ricostruire quanto sarebbe accaduto.

Le intercettazioni e i messaggi rivolti alle ragazze

Gli accertamenti della Squadra mobile di Roma, comprese le attività di intercettazione, avrebbero fatto emergere un rapporto caratterizzato da pressioni psicologiche e comunicazioni insistenti.

L’uomo avrebbe inviato per un lungo periodo messaggi invasivi, promettendo denaro o regali in cambio di prestazioni. Un meccanismo che, secondo l’ipotesi investigativa, sarebbe stato utilizzato per esercitare un controllo sempre maggiore sulle giovani coinvolte.

Gli inquirenti stanno analizzando le comunicazioni e gli altri elementi raccolti per definire con precisione la posizione delle persone indagate e verificare la possibile esistenza di ulteriori episodi.

Fermata anche una donna ritenuta consapevole delle condotte

Il provvedimento ha interessato anche una conoscente dell’uomo, estranea al suo nucleo familiare. In base ai riscontri investigativi, la donna sarebbe stata consapevole delle condotte contestate e avrebbe avuto un ruolo di complicità.

Gli approfondimenti riguardano anche il presunto utilizzo di materiale fotografico relativo a minorenni, sul quale sono in corso ulteriori verifiche da parte degli investigatori.

Dopo il fermo, l’uomo e la donna sono stati condotti in una struttura detentiva e messi a disposizione dell’autorità giudiziaria. Le responsabilità dovranno essere accertate nel corso del procedimento, nel rispetto del principio di presunzione di innocenza.

Indagini in corso per individuare eventuali altre vittime

L’inchiesta non è ancora conclusa. Gli investigatori stanno cercando di comprendere se altre ragazze possano essere state avvicinate con modalità simili o coinvolte nello stesso contesto.

Il caso evidenzia anche l’importanza dell’ascolto e della collaborazione tra professionisti, famiglie e istituzioni. Nei procedimenti riguardanti presunti abusi sui minori, una segnalazione tempestiva può permettere di interrompere situazioni potenzialmente pericolose e offrire alle vittime un adeguato percorso di protezione e sostegno.

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